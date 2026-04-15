Al via l’edizione 2026 di Musica dal Mondo

Italiano “Serve un Bologna coraggioso, nel calcio può succedere di tutto” Rossoblu' a Birmingham per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Aston Villa

Alla Milano Art Week torna BacteriArt4, progetto di Yakult Italia e NABA MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della Milano Art Week 2026 torna BacteriArt4, from invisible to visible, il progetto di Yakult Italia e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti che favorisce il dialogo tra divulgazione scientifica e arte. Con la quarta edizione del progetto, gli studenti-artisti trasformano il mondo invisibile della microbiologia – e il legame tra […]

Mattarella “I conflitti sconvolgono equilibri consolidati” ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario internazionale, segnato da conflitti che feriscono Europa e Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro. Le fondamenta della convivenza pacifica, già provata da crisi numerose, in diverse aree del mondo, sono oggi scosse ulteriormente nel profondo da atti […]

Cina, record di imprese partecipanti alla Fiera di Canton GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 139esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, ha aperto oggi i battenti nella città meridionale cinese di Guangzhou, attirando un numero record di oltre 32.000 imprese partecipanti. Il numero di aree espositive è salito a 179, con nove nuove sezioni dedicate ai dispositivi […]

Lavoro e longevità, “GenerAzione Talento” promuove dialogo tra senior e giovani ROMA (ITALPRESS) – Il numero di lavoratori con 50 e più anni ha raggiunto nel nostro Paese i 9,2 milioni e rappresenta il gruppo più numeroso che popola il mercato del lavoro. In contesti aziendali dove ormai convivono fino a quattro differenti generazioni, le sfide della trasformazione demografica investono il mondo del lavoro anche dal […]

Banca del Fucino, impieghi a +10,6% nel 2025. Confermati gli obiettivi di crescita ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, presentato dall’Amministratore Delegato Francesco Maiolini, che sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci convocata per il 14 maggio. L’esercizio 2025, si legge in una nota, ha rappresentato per la Banca del Fucino un ulteriore […]

Intesa Sanpaolo-Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione per la salute ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale è già una realtà per il settore MedTech italiano, tra i più vivaci d’Europa: il 78% delle aziende l’ha integrata nei propri prodotti o servizi e il 61% si trova in fasi avanzate di sviluppo e validazione. Eppure, queste tecnologie faticano ancora a raggiungere i pazienti, a entrare sistematicamente nei […]

Confcom, per crescita serve lavoro di qualità. Stop contratti pirata ROMA (ITALPRESS) – Lavoro di qualità, formazione, contrattazione, rappresentanza. Sono questi i temi centrali al centro della seconda e ultima giornata del 25° Forum di Confcom (la nuova denominazione di Confcommercio) che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri; del […]

Agrofarma-Federchimica e FederBio lanciano il Manifesto per il Biocontrollo ROMA (ITALPRESS) – Accelerare l’innovazione anche in agricoltura biologica, rafforzare la competitività delle imprese italiane e garantire agli agricoltori un accesso più rapido a soluzioni efficaci e sostenibili per la difesa delle colture. Sono questi i pilastri del Manifesto per il Biocontrollo, presentato oggi a Roma da Agrofarma e FederBio nel corso di un evento istituzionale ospitato nella Sala […]