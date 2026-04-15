Al via l’edizione 2026 di Musica dal Mondo

Il grande festival giovanile anima i luoghi storici
Perugia, 15 aprile 2026 – L’orchestra giovanile di Friburgo aprirà ufficialmente la 27° edizione di Musica dal Mondo 2026. L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro a Perugia (Borgo XX Giugno). La manifestazione, divenuta un pilastro della programmazione artistica umbra, è curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia in stretta sinergia con l’A.Gi.Mus. Perugia e l’Università per Stranieri. Il festival rappresenta un ponte culturale che unisce le nuove generazioni di musicisti provenienti da tutta Europa, consolidando il prestigio internazionale del capoluogo.
Il cartellone di quest’anno prevede un totale di dieci spettacoli di altissimo livello qualitativo. I protagonisti dei vari eventi saranno complessi sinfonici, formazioni corali e gruppi folkloristici che giungeranno in città da nazioni come Albania, Inghilterra, Germania e Olanda, oltre naturalmente all’Italia. La varietà delle proposte artistiche garantisce un viaggio sonoro attraverso diverse tradizioni e stili, permettendo al pubblico di apprezzare il talento di giovani promesse del panorama concertistico mondiale. Ogni esibizione è stata pensata per valorizzare le peculiarità acustiche e storiche dei siti ospitanti.
La rassegna toccherà alcuni dei monumenti del patrimonio artistico perugino, quali la basilica di San Pietro, la cattedrale e chiostro di San Lorenzo, la Sala dei Notari e la chiesa di Borgo Sant’Antonio. Musica dal Mondo persegue l’obiettivo strategico di promuovere l‘immagine di Perugia a livello globale, agendo come un potente volano per il settore ricettivo. Nel corso di quasi tre decenni, la formula che unisce eccellenza culturale e flussi turistici è la musica che racconta la storia e l’ospitalità umbra. La continuità della rassegna testimonia la validità di un progetto che continua a rigenerarsi anno dopo anno, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Perugia.
Programma:
Venerdì 17 aprile 2026, ore 21.00
Perugia, Basilica di San Pietro
Orchestre des Jeunes de Fribourg
(Friburgo, Svizzera)
Théophanis Kapsopoulos & Simon Schmied, direttori
Afonso Fesch, violino solista
J.Ph. Rameau: Suite per archi
A.Vivaldi :Concerto in mi minore per violino “Il Favorito”
J.S.Bach: Concerto in la minore per violino
Frank Martin: Image de la Chambre haute
In collaborazione con Musicando Italy, Fondazione Agraria in Perugia
Giovedì 14 maggio 2026, ore 21:00
Perugia, Cattedrale di San Lorenzo
Chœur de Meudon
(Parigi, Francia)
Adam Vidovic, direttore
Con la partecipazione della Corale Fra Giovanni da Pian del Carpine di Magione
Sergio Briziarelli, direttore
Francesco Cucurnia, organo
Louis Vierne Messa Solenne in do minore Op. 16, per grande organo; autori vari
In collaborazione con: Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo
Venerdì 22 maggio 2026, ore 21:00
Perugia, Basilica di San Pietro
Orchestra Sinfonica dell’Università di Ulm
(Ulm, Germania)
M° Burkhard Wolf, direttore
Carmine Del Canto, clarinetto
W.A. Mozart: Serenata n .9 “Posthorn Serenade” Kv 320 – 1° Movimento: Adagio maestoso Allegro con spirito, Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore Kv 622 L.van Beethoven: Sinfonia n.2 in Re Magg. op 36
In collaborazione con Fondazione Agraria in Perugia
Domenica 24 maggio 2026, ore 18:00
Perugia, Chiesa Sant’Antonio Abate
Accademia Amsterdam
Concerto dei corsisti di Accademia Amsterdam
Onno Verschoor, direzione artistica
Arie profane e sacre del Barocco
Martedì 2 giugno 2026, ore 21:00
Perugia, Cattedrale di San Lorenzo
Festa della Repubblica
VIII Centenario della morte di San Francesco
Coro Libercantus Corale Coradini di Arezzo, Coro Polifonico di Ponte Valleceppi Orchestra di fiati “Concerto Musicale Francesco Morlacchi” di Cannara
Vladimiro Vagnetti, direttore
Daniele Carnevali: Missa pro Pacem
Domenico Maria Stella: Il Cantico delle Creature
Karl Jenkins: Healing Light: A Celtic Prayer, The Peace Prayer of St Francis of Assisi
Domenica 5 luglio 2026, ore 18:00
Perugia, Chiesa Sant’Antonio Abate
Accademia Amsterdam
Concerto dei corsisti dell‘ Accademia Amsterdam
Onno Verschoor, direzione artistica
Musica da camera ed arie del Barocco
Martedì 14 luglio 2026, ore 21:00
Perugia, Palazzo dei Priori, Sala dei Notari
Kaboodle Community Choir
(Penisola di Wirral Inghilterra)
Chris Watson, Jeanette Boyhan direttori
Polifonia profana
Con la partecipazione del Coro dei docenti Città di Perugia e del Coro Controcanto di Bettona
Alessandro Zucchetti
In collaborazione con: Club Europe Italian Tours
Sabato 18 luglio 2026, ore 19:30
Perugia, Parco di Villa Pitignano
Iljazi Familia Complesso vocale strumentale folk
(Albania)
Leonard Iljazi fisarmonica – Liljana Iljazi danza – Elton Kazanxhi voce, percussioni e danze Erik Danti danza – Shpendi Neil clarinetto -Matteo Stronati basso – Fabrizio Teodori chitarra
“Dai Balcani al Mediterraneo”: viaggio nella musica etnica
Suoni, danze e canti in lingua albanese, Rom, Arberesh, Greca e nei Dialetti del Sud
Domenica 19 luglio 2026, ore 19:00
Perugia, Cattedrale di San Lorenzo
Solihull School Musicians
(Birmingham, Inghilterra)
Chamber Choir, String Chamber Orchestra
Timothy Kermode, Helen Roberts, direttori
Repertorio sacro
In collaborazione con: MUSIC & TRAVEL TOUR CONSULTANTS
Venerdì 4 settembre 2026, ore 19:00
Perugia, Chiostro del Duomo
Kettenheimer Hof Orchester
(Germania)
Moritz Pfister, direttore
G.Verdi: Nabucco Sinfonia
G.Puccini: Preludio sinfonico
W.A.Mozart: Le nozze di Figaro Ouverture
G.Rossini: L’italiana in Algeri Sinfonia
Moritz Pfister: Sinfonia Italiana.
L’ingresso ai concerti è libero.
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