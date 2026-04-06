Incendio devasta legnaia a Cerqueto di Gualdo Tadino nella notte

Fuoco lambisce abitazione vicina a Gualdo Tadino

Un incendio ha distrutto una legnaia nella notte del 6 aprile in località Cerqueto di Gualdo Tadino, lungo la strada di Guineto. Le fiamme hanno avvolto la struttura metallica, rendendola inagibile.

Intervento rapido dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Gualdo Tadino, con squadre appositamente mobilitate, sono giunti sul posto poco dopo la mezzanotte. Hanno circoscritto il rogo, impedendo che si propagasse all’abitazione vicina. Il vento leggero ha favorito le operazioni, ma il calore intenso ha reso il lavoro complesso.

L’intera struttura della legnaia, un fabbricato di metallo lungo circa dieci metri, è crollata sotto l’assalto delle fiamme. All’interno si trovavano cumuli di legna da ardere, materiale infiammabile che ha alimentato il fuoco con violenza. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte direttamente.

Cause ancora in fase di accertamento

Le prime indagini puntano a un’origine accidentale, forse legata a un corto circuito o a brace residua da un fuoco precedente. Gli esperti dei vigili del fuoco stanno analizzando i resti carbonizzati per ricostruire la dinamica esatta. La zona, rurale e isolata, non presenta rischi immediati per la viabilità.

I residenti della casa adiacente hanno evacuato autonomamente all’odore di fumo acre. Uno di loro ha chiamato i soccorsi intorno alle 23.45, attivando il protocollo di emergenza. La vicinanza tra legnaia e abitazione, separata solo da pochi metri, ha reso cruciale l’intervento preventivo.

Bonifica protratta fino all’alba

Le squadre hanno lavorato senza sosta per spegnere i focolai residui e raffreddare le lamiere incandescenti. L’operazione di bonifica si è conclusa alle 4.40 del mattino, dopo oltre quattro ore di sforzi. Ora l’area è transennata in attesa delle perizie strutturali.

Gualdo Tadino, comune appenninico in provincia di Perugia, registra sporadicamente questi episodi legati a depositi agricoli. L’evento sottolinea l’importanza di manutenzione periodica per evitare tragedie peggiori. I vigili del fuoco hanno elogiato la prontezza dei locali.

Prevenzione e lezioni apprese

Esperti di sicurezza consigliano di installare estintori e sistemi di allarme nei fabbricati rurali. In zone come Cerqueto, dove prevalgono attività agricole, il rischio di roghi è elevato durante la stagione secca. Le autorità comunali valuteranno misure integrative per il territorio.

L’incidente non ha interrotto i servizi essenziali né causato danni ambientali significativi. Il fumo si è dissipato rapidamente grazie alla ventilazione naturale della valle. La comunità locale esprime sollievo per l’assenza di conseguenze umane.

Prospettive future per la sicurezza

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha avviato un audit sulle strutture simili nel comprensorio. Obiettivo: rafforzare i protocolli di risposta rapida. Intanto, la strada di Guineto resta aperta, con segnaletica provvisoria nei pressi del sito.

Questo episodio rafforza l’attenzione sulla resilienza delle aree rurali umbre. Gualdo Tadino, noto per il suo patrimonio storico e naturalistico, continua a monitorare i potenziali pericoli. I vigili del fuoco confermano piena disponibilità per futuri interventi.