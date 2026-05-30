Stop alcol e vetro in Centro e a Fontivegge a Perugia

L’amministrazione comunale di Perugia ha definito un quadro normativo rigoroso per tutelare il decoro urbano. Entrano in vigore dal primo giugno fino al trentuno ottobre 2026 misure straordinarie di sicurezza. L’obiettivo è contrastare il degrado nelle zone più frequentate della città. Nuove regole per la vivibilità notturna La sindaca Vittoria Ferdinandi ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente. Il provvedimento risponde alle segnalazioni della Questura locale. Negli ultimi mesi si sono registrati episodi di microcriminalità. Tali fenomeni sono spesso legati all’abuso di alcolici. Le aree interessate sono l’acropoli cittadina e il quartiere di Fontivegge.

Limitazioni alla vendita di bevande

Il testo impone restrizioni specifiche alla commercializzazione di liquidi. Nel centro storico vige il divieto di vendita asporto. La norma riguarda contenitori in vetro e lattine metalliche. Il blocco operativo scatta dalle ore venti alle sei del mattino. La regola si applica agli esercizi di vicinato e ai distributori. Sono inclusi anche i circoli privati e il commercio su area pubblica. Per la zona di Fontivegge le limitazioni sono più estese. Qui il divieto di vendita asporto permane dalle venti alle nove. L’estensione oraria mira a garantire maggiore tranquillità ai residenti.

Divieto di consumo su suolo pubblico

A Fontivegge si introduce un ulteriore vincolo comportamentale. È fatto divieto di detenere alcolici per consumo immediato. La misura vale sulle aree pubbliche dalle diciotto alle nove. Fa eccezione solo chi partecipa a eventi autorizzati. L’intento è prevenire l’abbandono di rifiuti ingombranti. Bottiglie e lattine abbandonate compromettono la pulizia stradale. Il consumo eccessivo genera spesso situazioni di disturbo alla quiete. Le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle norme. La prefettura è stata preventivamente informata delle azioni.

Sanzioni e perimetri di applicazione