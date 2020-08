Ragazzo morto a Bastia, parlano i testimoni che si trovavano sul posto

“Chiamate i carabinieri che si ammazzano, chiamate i carabinieri che si ammazzano”. Sono le parole dette ieri notte, attorno alle 4, a Bastia Umbra da alcuni testimoni che si trovavano sul posto e hanno visto una parte della scena, prima della morte del ragazzo.

Una lite, per futili motivi, sarebbe stata la causa: avvenuta in viale Giontella, in un parcheggio e all’esterno di un noto locale, che non c’entra nulla, a contrario di quanti dicono, con l’episodio avvenuto.

“Ho chiamato i carabinieri – ha detto un testimone -, ma quando sono arrivati sul posto era già successo tutto. Ho sentito il rumore della macchina che scappava via, ma non visto la scena. Ho preso il numero di targa e l’ho comunicato ai carabinieri. E’ una Opel Corsa nera”.

Il ragazzo – da quanto appreso – sarebbe stato investito dall’auto che gli è passata sopra per ben due volte in retromarcia. Tutto questo dopo la lite, cominciata – come già detto – fuori dal locale. Futili motivi, una banalità, uno sguardo di troppo, una toccatina di qua o di là. Alcol e la droga, forse hanno fatto la loro parte.

“Quando mi sono avvicinato – ha detto il testimone – ho visto i segni della ruota sul corpo del ragazzo che era a terra in una pozza di sangue enorme. Qualcuno ha provato a fargli un massaggio cardiaco, ma senza alcun esito”.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. A morire un ragazzo di 24 anni di Spoleto Filippo Limini. La lite si è articolata in due momenti diversi: è iniziata con calci e pugni e si sarebbe conclusa con l’investimento. Ma è tutto da verificare ed è ancora presto per capire come siano andate le cose. I carabinieri della compagnia comando di Assisi, al seguito del Tenente Colonnello, Marco Vetrulli, stanno indagando sulla vicenda, alcune persone sono state fermate per essere ascoltate. Non è ancora chiaro se la persona che l’avrebbe investito sia la stessa che l’abbia picchiato. Si cerca l’auto che è fuggita ad alta velocità dal posto. Pare che l’autore o gli autori abbiano le ore contate e che siano residenti a Bastia Umbra. A coordinare le indagini il pm Paolo Abbritti, della Procura della Repubblica di Perugia.

