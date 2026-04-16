Incidente stradale a Narni aul RATO grave donna di 69 anni

La signora amerina è stata soccorsa da Nibbio dopo il ribaltamento a Narni

Incidente stradale – Un pomeriggio di estrema tensione ha scosso il tratto umbro tra Terni e Orte quando un veicolo in transito ha improvvisamente preso fuoco. Il dramma, come abbiamo scritto ieri su Umbriajournal si è consumato nei pressi dello svincolo di Narni Scalo, dove una donna di 69 anni, residente nell’Amerino, ha vissuto momenti di puro terrore. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la conducente si sarebbe accorto del fumo che fuoriusciva dal cofano mentre procedeva in direzione Terni.

Dinamica del terribile rogo sul raccordo

Nel tentativo disperato di accostare e mettere in sicurezza il mezzo, la donna avrebbe perso il controllo della traiettoria. L’impatto con il margine della carreggiata ha innescato il ribaltamento dell’abitacolo, che è stato rapidamente avvolto dalle fiamme sotto gli occhi degli altri automobilisti.

Intervento d’urgenza con l’elisoccorso Nibbio

Nonostante la violenza dell’incidente e il calore sprigionato dall’incendio, la vittima è riuscita a liberarsi dalle lamiere autonomamente. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche ai primi soccorritori giunti sul posto. Il personale del 118, valutata l’entità delle ustioni riportate su diverse parti del corpo, ha richiesto l’invio immediato del Nibbio. L’elicottero di soccorso è atterrato poco distante, permettendo il trasporto d’urgenza della donna verso l’ospedale Santa Maria di Terni. Attualmente, la paziente si trova ricoverata presso la struttura ospedaliera con una prognosi riservata, mentre i medici monitorano costantemente le lesioni causate dal fuoco e dal forte trauma dell’impatto.

Operazioni di spegnimento e rilievi della stradale

Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco di Terni per domare l’incendio, che aveva generato una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Gli agenti della polizia stradale, scrive Francesca Tomassini su Il Messaggero, hanno provveduto a isolare l’area per consentire i rilievi tecnici necessari a comprendere l’esatta causa del guasto meccanico che ha dato origine al rogo. In supporto alla viabilità sono giunti anche gli operatori della polizia locale di Narni. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della carreggiata si sono protratte per diverse ore, rendendo necessario il lavoro coordinato di tutti i corpi di emergenza per evitare ulteriori pericoli agli utenti della strada.

Incidente stradale e traffico in tilt e chiusure sulla rete viaria

Le ripercussioni sulla circolazione sono state pesanti e immediate. Il raccordo è rimasto chiuso al transito, imponendo uscite obbligatorie che hanno riversato il flusso veicolare verso il centro abitato di Narni Scalo e lungo la via Tuderte. La paralisi del traffico ha colpito duramente anche la zona della Marattana, la ex Tiberina e la strada di Tre Ponti, creando lunghe code che si sono risolte solo in serata. Soltanto intorno alle 19, completate le procedure di rimozione del relitto e pulizia dell’asfalto, le autorità hanno potuto riaprire la corsia nord, restituendo una regolare fluidità al collegamento stradale tra l’amerino e il capoluogo.