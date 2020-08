Tragedia Bastia Umbra, lite nella notte, muore un ragazzo di 24 anni

Tragedia a Bastia Umbra nel corso della notte, intorno alle 3. Un ragazzo di 24 anni di Spoleto (F.L.) è morto in seguito una rissa. E’ accaduto nei pressi del palazzetto e dietro al parcheggio, accanto a un noto locale, in via Giontella. Una lite che si è articolata in due momenti diversi e che ha visto coinvolti due gruppi di giovani uno proveniente da Spoleto e un altro non si ancora da dove, forse albanesi residenti a Bastia.

Il ragazzo che è morto è stato investito dopo la rissa da un’auto, Opel Corsa nera, guidata da uno dei ragazzi in retromarcia. La lite, per futili motivi, è cominciata nei pressi del parcheggio, poi degenerata e si è conclusa poco più avanti. Il 24 enne dopo essere caduto a terra per via dei calci e pugni presi è stato poi investito dall’auto in fuga, passandogli sopra due volte. E’ giallo sulle cause. Non si conoscono i motivi della lite. Non è ancora chiaro se persona che l’ha investito sia la stessa che l’abbia picchiato.

I carabinieri della compagnia comando di Assisi, al seguito del Tenente Colonnello, Marco Vetrulli, stanno indagando sulla vicenda, alcune persone sono state fermate per essere ascoltate, sia nella caserma di Bastia Umbra, sia alla compagnia comando di Assisi. Sul posto il pm Paolo Abbritti, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini sono in corso per capire com’è sia andata. Pare che l’autore o gli autori abbiano le ore contate.

Il corpo del ragazzo è stato lì, a terra nello stesso punto dove è stato investito, per diverse ore coperto da un lenzuolo bianco. E’ stato portato via solo al mattino poco prima delle ore 9. Una cosa terribile che si è consumata sotto gli occhi degli amici che hanno vigilato il corpo del loro compagno, riverso in una pozza di sangue, per tutta la notte piangendo.