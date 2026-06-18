Netweek ascolti in crescita: oltre 718mila spettatori al giorno

Il network guidato da Sciscione rafforza la presenza tv

Un network radicato nei territori e presente in dieci regioni

Il sistema televisivo Netweek consolida la propria presenza nel panorama dell’informazione locale e nazionale attraverso una rete composta da 14 emittenti regionali distribuite in dieci regioni italiane. Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna rappresentano l’area geografica coperta da un progetto editoriale che punta a valorizzare il racconto dei territori attraverso una programmazione quotidiana dedicata all’attualità, allo sport, all’economia, alla cultura e ai temi sociali.

I dati relativi al mese di maggio evidenziano una platea media giornaliera di 718.420 telespettatori, un risultato che conferma la capacità del network di raggiungere un pubblico ampio e fidelizzato grazie a una proposta informativa fortemente legata alle realtà locali.

Informazione continua e presenza capillare

La forza del sistema editoriale risiede nella presenza diffusa sul territorio. Le emittenti regionali producono quotidianamente notiziari, approfondimenti, programmi tematici e contenuti dedicati alle comunità locali, mantenendo allo stesso tempo una visione nazionale delle principali notizie.

L’offerta comprende informazione continua, talk di approfondimento, programmi sportivi, contenuti dedicati al turismo, alla salute e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Un modello editoriale che permette di raccontare il Paese partendo dalle sue realtà locali, creando un collegamento diretto tra le notizie del territorio e i temi di interesse nazionale.

Un ecosistema integrato tra televisione e digitale

Accanto alla rete televisiva, il gruppo ha sviluppato una struttura multimediale che integra emittenti, portali digitali e produzione giornalistica. Questo sistema consente una diffusione capillare delle notizie e una presenza costante sulle diverse piattaforme informative.

La strategia editoriale si basa sulla convergenza tra televisione tradizionale, strumenti digitali e contenuti multipiattaforma, con l’obiettivo di ampliare la copertura informativa e raggiungere pubblici differenti attraverso linguaggi e modalità di fruizione sempre più integrate.

La guida del presidente Gianfranco Sciscione

A coordinare il percorso di crescita del network è il presidente Gianfranco Sciscione, alla guida di una realtà che negli anni ha progressivamente ampliato la propria presenza nel settore dei media. I risultati registrati nel mese di maggio confermano la solidità del progetto editoriale e la capacità di mantenere un forte legame con le comunità locali.

La combinazione tra informazione di prossimità, presenza territoriale e sviluppo tecnologico continua a rappresentare uno degli elementi distintivi del network, che rafforza il proprio ruolo nel panorama televisivo italiano attraverso una proposta informativa orientata alla qualità e alla valorizzazione delle realtà regionali.

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