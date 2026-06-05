Telecity amplia la rete nazionale Gianfranco Sciscione incontra Fontana

Il network televisivo nazionale viene celebrato a Milano

Il vertice istituzionale a Milano

Il consolidamento dell’emittenza televisiva locale e nazionale segna un nuovo capitolo strategico nel panorama mediatico italiano. Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto a Milano l’editore Gianfranco Sciscione, alla guida di un importante gruppo televisivo nazionale. All’incontro ufficiale ha preso parte anche il figlio dell’imprenditore, Giovanni Sciscione, a testimonianza della continuità manageriale che guida lo sviluppo della rete. Nel corso del colloquio istituzionale svoltosi nella sede della giunta regionale, la delegazione imprenditoriale ha consegnato al governatore lombardo una targa commemorativa speciale. Il riconoscimento celebra ufficialmente i quarantotto anni di attività continuativa svolta dalla proprietà nel comparto radiotelevisivo italiano, un traguardo che sottolinea la stabilità e la storicità del gruppo editoriale nel mercato della comunicazione.

L’espansione strategica nel nord d’Italia

Al centro del dialogo con le istituzioni regionali si collocano le recenti manovre di mercato che hanno trasformato l’assetto della scuderia televisiva. L’acquisizione strategica del marchio storico Telecity, con i suoi rispettivi rami territoriali di Telecity Lombardia, Telecity Piemonte, Telecity Liguria e Telecity Valle D’Aosta, proietta la presidenza Sciscione verso una leadership consolidata nelle regioni settentrionali. Questa espansione si unisce organicamente alle frequenze già capillarmente controllate dal gruppo all’interno di territori centrali e adriatici come l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Umbria, la Toscana e il Lazio, creando una vera e propria dorsale informativa interregionale di rilievo pubblico.

Le novità del palinsesto e le sinergie editoriali

Il piano di rilancio e sviluppo industriale elaborato dal management non si limita alla copertura geografica, ma punta con decisione sulla diversificazione dei contenuti editoriali. La struttura si articola su asse multicanale che comprende l’emittente generalista al canale 61 del digitale terrestre, Donna TV posizionata sul canale 62 e l’offerta specialistica di Alma TV al canale 65. Un tassello fondamentale della nuova programmazione è rappresentato dalla prestigiosa partnership siglata con il Sole 24 Ore, la cui partenza ufficiale è fissata per il prossimo 24 giugno sul canale 63. Il progetto editoriale si completa inoltre sul fronte satellitare attraverso la gestione di Marco Polo, visibile sul canale 55 della piattaforma RaiSat, e della storica emittente posizionata al canale 823 della piattaforma Sky. L’intera operazione industriale si inserisce in una visione di lungo periodo che mira a coniugare l’informazione di servizio con l’intrattenimento di qualità su scala nazionale.