Frecciarossa 9506, Roma e diretto a Milano-Torino, la sua prima fermata ad Orte 📷

di Raffaele Nevi

Questa mattina alle ore 06:43 il Frecciarossa 9506 proveniente da Roma e diretto a Milano-Torino ha fatto la sua prima fermata nella stazione di Orte. Una data storica per tutto il comprensorio ternano, viterbese e reatino. Aspettavamo da tanto tempo questo momento. Finalmente si corona un sogno a cui ho creduto sin dall’inizio e che mi ha visto impegnato in prima linea sia nell’Assemblea Legislativa dell’Umbria sia in Parlamento, sempre con il sostegno e la collaborazione di tutta Forza Italia che ha sposato in pieno e da subito l’iniziativa. Come non pensare al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, al senatore Maurizio Gasparri, al senatore Francesco Battistoni, l’on. Alessandro Battilocchio, il sindaco di Amelia Laura Pernazza, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, il coordinamento comunale e provinciale di Forza Italia Terni e gli amici di Rieti con il capogruppo di Forza Italia Fabio Nobili che stamattina era presente anche lui ad Orte. E’ doveroso ringraziare anche altri rappresentanti istituzionali che hanno portato avanti insieme a noi questa iniziativa, tra cui l’onorevole Mauro Rodelli, la consigliera regionale Eleonora Pace. Un ringraziamento particolare a Trenitalia che ha ascoltato le richieste provenienti dai territori che da oggi in poi potranno contare su questa leva ulteriore per lo sviluppo del turismo e del nostro sistema economico.