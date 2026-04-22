Raffaele Cantone guiderà la Procura di Salerno dal 27 di aprile

L’insediamento ufficiale presso la Cittadella Giudiziaria
L’insediamento solenne alla Cittadella Giudiziaria
Il passaggio di consegne al vertice della magistratura inquirente salernitana è ormai imminente. La data fissata per l’inizio formale del mandato di Raffaele Cantone è lunedì 27 aprile 2026. Il cerimoniale avrà luogo alle ore 10.30, ospitato nella cornice dell’Aula Magna all’interno della Cittadella Giudiziaria di Salerno. Si tratta di un momento di estremo rilievo per l’assetto della giustizia locale, che vede l’arrivo di un profilo di altissimo spessore istituzionale. L’immissione in possesso delle funzioni avverrà con un rito pubblico dinanzi al collegio presieduto dal Presidente del Tribunale, sancendo l’avvio operativo della nuova gestione.
Un percorso professionale tra legalità e trasparenza
La scelta del Consiglio Superiore della Magistratura è maturata lo scorso 25 marzo, quando l’organo di autogoverno ha espresso un voto unanime a favore di Cantone. Il magistrato giunge in Campania dopo un’esperienza significativa alla guida della Procura di Perugia, incarico ricoperto con determinazione dal 2020 fino ai primi mesi del 2026. La sua carriera è indissolubilmente legata a fasi cruciali della storia giudiziaria italiana, dalla prima linea nel contrasto ai cartelli della camorra casertana fino alla presidenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Questa nomina rappresenta un segnale di continuità nel rigore investigativo per un territorio complesso come quello salernitano.
Strategie e obiettivi della nuova gestione inquirente
Le prime dichiarazioni rilasciate dal neo Procuratore delineano un approccio basato sulla concretezza e sulla cooperazione istituzionale. Cantone ha manifestato la ferma volontà di agire con umiltà e massimo impegno, consapevole delle sfide che attendono il distretto giudiziario. La sua esperienza nella gestione di inchieste delicate e ramificate sarà fondamentale per coordinare il lavoro dei sostituti procuratori. L’attenzione resta alta sui reati contro la pubblica amministrazione e sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico. La comunità giuridica attende ora l’esordio operativo di un magistrato che ha fatto della lotta all’illegalità il fulcro della propria esistenza professionale.
Commenta per primo