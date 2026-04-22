Raffaele Cantone guiderà la Procura di Salerno dal 27 di aprile

Inter in finale di Coppa Italia, Como piegato 3-2 in rimonta Una doppietta di Calhanoglu e la rete decisiva di Sucic rendono vani i gol di Baturina e Da Cunha

Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l’attacco all’Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho […]

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni” ROMA (ITALPRESS) – “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni nè di coerenza nè di libertà.Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla […]

Cina, produzione di cereali in crescita anche nel 2026 secondo le previsioni PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione cerealicola cinese dovrebbe mantenere una crescita stabile nel 2026, con la capacità del Paese di garantire una produzione e una fornitura stabili di cereali e di altri importanti prodotti agricoli destinata a rafforzarsi ulteriormente, secondo un rapporto diffuso oggi dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. Il rapporto sulle […]

Cina, oltre 70 milioni i titoli destinati alla lettura digitale nel 2025 NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le opere destinate a una lettura digitale in Cina hanno superato complessivamente i 70 milioni di titoli a fine 2025, in aumento di oltre l’11,8% rispetto a un anno prima, secondo un rapporto di settore pubblicato ieri. Il tasso di crescita è stato più rapido rispetto all’anno precedente, indicando un’offerta consistente […]

Palladino “Orgogliosi della scalata fatta, contro la Lazio gara cruciale” BERGAMO (ITALPRESS) – “Questa è la partita, sarà molto importante, arriva a un mese dalla fine del campionato. E’ una gara cruciale, si dà per scontato quello che si è fatto, ma se guardiamo indietro dobbiamo essere orgogliosi della scalata fatta. A noi non cambia niente, siamo orgogliosi del percorso fatto. Siamo carichi”. Raffaele Palladino […]

A EuroCucina Beko punta su AI, design e sostenibilità MILANO (ITALPRESS) – Dalla refrigerazione basata sull’intelligenza artificiale alla conservazione intelligente degli alimenti, fino all’integrazione degli elettrodomestici da incasso. Queste alcune delle proposte presentate da Beko a EuroCucina 2026, incentrate su tecnologia, design e sostenibilità.L’azienda struttura la sua presenza attraverso quattro marchi principali – Whirlpool, Beko, Hotpoint Ariston e Bauknecht – che condividono una base […]

MedOr e Luiss incontrano il presidente Ruto, Kenya strategico per il futuro ROMA (ITALPRESS) – Un Paese di oltre 55 milioni di abitanti con un Pil in crescita e uno dei mercati africani più interessanti per l’Italia. E’ il Kenya, che in questi giorni ha visto i suoi massimi esponenti istituzionali, William Samoei Ruto, presidente della Repubblica del Kenya, e il Primo Ministro e ministro degli Affari […]

Cina, si terrà ad agosto la seconda edizione dei World Humanoid Robot Games PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ospiterà la seconda edizione dei World Humanoid Robot Games. Dal 22 al 26 agosto si disputeranno oltre 30 competizioni – hanno annunciato oggi gli organizzatori in una conferenza stampa – che metteranno in mostra gli ultimi progressi dell’intelligenza artificiale e delle capacità di manipolazione di precisione. L’edizione di quest’anno si […]