Musica dal Mondo apre la 27 edizione con successo

Secondo appuntamento il 14 maggio alla Cattedrale di S. Lorenzo

di RitaPaltracca

Perugia, 21 aprile 2026 – Dopo lo straordinario esordio della ventisettesima edizione di Musica dal Mondo Festival Internazionale dei Cori e delle Orchestre giovanili, il capoluogo umbro si prepara a vivere un nuovo capitolo di eccellenza artistica.

La rassegna, trasforma Perugia in un palcoscenico a cielo aperto per le migliori compagini giovanili europee, la prima esibizione si è svolta nella Basilica di san Pietro nel cuore di Borgobello. Il 17 aprile scorso, l’Orchestre des Jeunes de Fribourg (Svizzera) si è esibita una compagine di venti giovanissimi musicisti tra i 12 e 19 anni con una intensità di raro spessore. La direzione di Théophanis Kapsopoulos e Simon Schmied, unita alla perfezione del violinista solista Afonso Fesch, hanno offerto al pubblico presente un viaggio sensoriale musicale.

Il programma della serata ha spaziato nelle musiche di: J.Ph. Rameau, A. Vivaldi, J.S. Bach e Frank Martin con l’esecuzione dell’Image de la Chambre haute. Quest’ultimo brano fa parte di un polittico musicale composto da sei immagini dedicate alla Passione di Cristo, scritte per violino solista e due orchestre d’archi. Il compositore si recò a Siena ad ammirare il dipinto di Duccio di Buoninsegna, ne rimase folgorato e compose le musiche. In questa composizione Martin mette in scena l’ultimo dialogo tra Cristo e i discepoli: l’addio, le loro domande cariche di inquietudine, le risposte colme di tenerezza e consolazione un viaggio interiore, dove la musica restituisce la profondità emotiva di quei momenti, sospesi tra umanità e mistero.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale di Perugia, era presente l’Assessore Fabrizio Croce, che ha rivolto un pensiero caloroso al M° Salvatore Silivestro, ideatore di Musica dal Mondo e artefice della rassegna musicale.

Il calendario della rassegna prosegue con il secondo concerto. Appuntamento giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21:00, nella Cattedrale di San Lorenzo – Piazza IV Novembre a Perugia che aprirà le sue porte a un incontro corale di altissimo profilo. Il gruppo “Le Chœur de Meudon”, proveniente da Parigi (Francia), guidato dal M° Adam Vidovic, incrocerà le proprie voci con la Corale Fra Giovanni da Pian del Carpine di Magione, diretta dal M° Sergio Briziarelli.

Un connubio che rappresenta l’essenza stessa di Musica dal Mondo, creare legami indissolubili attraverso lo studio e l’esecuzione di capolavori universali. La serata sarà impreziosita dal supporto dell’organista Francesco Cucurnia, la cui maestria accompagnerà lo sviluppo armonico delle due formazioni vocali unite dalla maestosità della Messa Solenne in do minore Op. 16 di Louis Vierne, una partitura imponente, concepita per esaltare le potenzialità della voce e le sfumature timbriche del grande organo.

Musica dal Mondo, rappresenta un ponte culturale che unisce le nuove generazioni di musicisti provenienti da tutta Europa, consolidando il prestigio internazionale del capoluogo. La manifestazione è curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia in stretta sinergia con l’A.Gi.Mus. Perugia e l’Università per Stranieri. Un ringraziamento va al Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo. L’ingresso è libero.