Omicidio Mara Calisti e le moderne scienze forensi a Marsciano

L’Alfabeto del Sangue di Alvaro Fiorucci presentato in città

Il ritorno del caso Calisti tra scienza e cronaca

L’appuntamento fissato per il 21 aprile alle ore 15,45 presso la sala Capitini del Comune di Marsciano segna un momento di profonda riflessione su uno dei misteri più fitti della cronaca umbra. Al centro dell’evento figura la presentazione del volume L’Alfabeto del Sangue, opera del giornalista Alvaro Fiorucci edita da Morlacchi. Il saggio ripercorre minuziosamente le tappe del delitto di Mara Calisti, la trentaseienne che perse la vita a Todi nella notte tra il 14 e il 15 luglio 1993. Un caso rimasto senza colpevoli che, a distanza di oltre tre decenni, continua a interrogare l’opinione pubblica e gli esperti del settore per la sua complessità intrinseca.

Il contributo della polizia scientifica al dibattito

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa riguarda il confronto tra le metodologie investigative del passato e le attuali tecnologie forensi. Il dirigente tecnico capo della polizia scientifica, Emanuela Cipolletto, interverrà per illustrare come le moderne acquisizioni scientifiche abbiano trasformato l’analisi della scena del crimine. Durante la presentazione verranno messe a confronto le tecniche disponibili all’epoca dell’omicidio con gli strumenti sofisticati di cui dispongono oggi gli inquirenti. L’obiettivo è comprendere se, con i protocolli contemporanei, l’esito delle indagini sulla morte di Mara Calisti avrebbe potuto condurre a una verità giudiziaria differente.

Un parterre di esperti e istituzioni locali

La gestione del dibattito è affidata al giornalista Rai Luca Cardinalini, professionista esperto nel coordinare analisi di cronaca complessa. Oltre all’autore del libro, il panel dei relatori vede la partecipazione del sindaco di Marsciano, Michele Moretti, a testimonianza dell’interesse istituzionale verso la ricostruzione della memoria storica del territorio. Fondamentale anche il contributo di Lucrezia Rellini, presidente dell’Università della Terza Età, realtà attiva nella promozione culturale locale. La discussione verterà non solo sul contenuto narrativo del libro, ma sulla difficoltà di processare indizi genetici e tracce ematiche in un’epoca in cui la genetica forense muoveva ancora i suoi primi passi.

Ricostruzione storica di un delitto irrisolto

Il testo di Fiorucci non si limita a una semplice esposizione dei fatti, ma scava nelle pieghe di una vicenda giudiziaria tormentata. L’analisi della scena del crimine rappresentò fin dai primi istanti il fulcro attorno a cui ruotarono le speranze di risolvere il giallo di Todi. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi e le diverse piste seguite negli anni, l’assassino non ha mai avuto un volto. L’incontro di Marsciano si propone dunque come un’occasione per rileggere i faldoni di un’inchiesta mai dimenticata, cercando risposte tra le righe di quella che l’autore definisce una vera e propria grammatica del delitto, dove ogni traccia ematica costituisce una lettera di un alfabeto oscuro e ancora in gran parte indecifrato.