Ternana batte il Bra e ritrova la vittoria che mancava

Una vittoria fondamentale per il morale rossoverde

La Ternana rompe finalmente il digiuno di successi che durava da ben quarantacinque giorni espugnando il campo neutro di Sestri Levante. Contro i piemontesi del Bra, attualmente penultimi in classifica, la formazione guidata da Fazio ha saputo soffrire e colpire nei momenti decisivi della sfida. Si tratta della prima affermazione ufficiale della nuova gestione tecnica, un risultato che regala una boccata d’ossigeno a tutto l’ambiente umbro e ai cento sostenitori giunti in Liguria per supportare la squadra.

Il vantaggio firmato da Pettinari e l’errore difensivo

Le prime fasi dell’incontro hanno visto una Ternana propositiva e determinata a sbloccare il punteggio. Le iniziative di Orellana e Aramu hanno creato costanti grattacapi alla retroguardia avversaria, mettendo sotto pressione il portiere Renzetti. Al quarantesimo minuto la pressione ha dato i suoi frutti grazie a una splendida intuizione di Aramu. Il fantasista ha pescato Pagliari il quale, con una sponda intelligente, ha servito Stefano Pettinari per la rete dello zero a uno. La gioia dei rossoverdi è stata però interrotta bruscamente proprio in chiusura di frazione. Durante il recupero un retropassaggio corto di Capuano ha innescato involontariamente l’attacco del Bra, permettendo ai padroni di casa di siglare il pareggio immediato.

Il sigillo di Leonardi decide la contesa nel finale

Nella seconda metà di gioco il ritmo è apparso più frammentato, con entrambe le compagini attente a non scoprirsi eccessivamente. Nonostante il forcing del Bra alla ricerca del colpaccio, la difesa ospite ha mantenuto la giusta concentrazione respingendo ogni minaccia. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso un pareggio, è arrivato il lampo decisivo allo scadere del tempo regolamentare. Una punizione calciata con estrema potenza da Leonardi ha trafitto l’estremo difensore piemontese, fissando il risultato definitivo sull’uno a due. Questo successo permette alla squadra di guardare con rinnovato ottimismo all’ultimo impegno stagionale previsto domenica prossima contro la Pianese.