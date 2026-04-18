Incidente a Terni con tre giovani coinvolti a Cospea Village

Urto violento contro le mura del parcheggio in via Montefiorino

Un grave incidente si è verificato nel cuore della notte a Terni, precisamente intorno alle ore 2:00, all’interno dell’area di sosta del centro commerciale Cospea Village. Una Fiat Punto alimentata a gpl, con a bordo tre giovani, ha terminato la propria corsa schiantandosi violentemente contro un muretto situato in via Montefiorino.

Dinamica dello schianto notturno

L’impatto è stato estremamente energico, trasformando una serata ordinaria in un evento di cronaca che ha richiesto l’intervento immediato della macchina dei soccorsi.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco della centrale operativa locale, il cui intervento è risultato fondamentale per mettere in sicurezza l’area e il veicolo. Data la natura dell’alimentazione a gpl dell’auto, le procedure di messa in sicurezza sono state eseguite con estrema rapidità per scongiurare ulteriori rischi derivanti da possibili perdite di gas. Parallelamente, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure ai coinvolti, mentre gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta traiettoria del veicolo prima dell’impatto.

Bilancio e accertamenti clinici

Il conducente del mezzo ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto immediato in ospedale per accertamenti più approfonditi. Gli altri due passeggeri, nonostante lo shock per la collisione autonoma, sono stati monitorati sul posto dai sanitari. Le autorità stanno ora analizzando ogni elemento utile per determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo della vettura in un tratto stradale urbano solitamente privo di particolari criticità. La viabilità nella zona di via Montefiorino a Terni ha subito temporanei rallentamenti per consentire la rimozione dei detriti e il ripristino della carreggiata.

Incidente, Terni, Cronaca, Soccorsi, Viabilità #Incidente, #Terni, #Cronaca, #Soccorsi, #Viabilità