Pestaggio nella notte in Centro a Perugia, è caccia ai 3 aggressori

Si tratta di un marocchino di 32 anni, 30 giorni i prognosi

Le forze dell’ordine hanno avviato una massiccia operazione di ricerca nel territorio umbro per individuare i tre responsabili di un violento pestaggio consumato nel cuore della città. L’episodio si è verificato durante la notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 4:30, nella centralissima piazza IV Novembre. La vittima, un cittadino marocchino di 32 anni, è stata sorpresa da un gruppo di tre uomini di origine nordafricana che lo hanno aggredito brutalmente per motivi apparentemente futili.

La dinamica del violento pestaggio

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il raid punitivo sarebbe scattato dopo alcuni apprezzamenti non graditi rivolti dagli aggressori nei confronti della fidanzata della vittima. Nel momento in cui il trentaduenne ha tentato di difendere la compagna, i tre malviventi hanno estratto una bomboletta di spray al peperoncino, utilizzandola per accecare il giovane e neutralizzare ogni sua reazione. Successivamente, il branco ha infierito sul soggetto colpendolo ripetutamente con calci e pugni al volto e sul resto del corpo. La donna è rimasta miracolosamente illesa, pur trovandosi in evidente stato di shock a causa della violenza a cui ha assistito.

Le indagini e i soccorsi medici

Alcuni passanti che si trovavano nei pressi della piazza hanno immediatamente lanciato l’allarme, allertando i numeri di emergenza. I tre assalitori sono riusciti a dileguarsi nei vicoli adiacenti prima dell’arrivo delle pattuglie dello Stato. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri e gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, che hanno avviato i primi rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia. I medici del nosocomio perugino hanno riscontrato lesioni severe, rilasciando una prognosi di trenta giorni per la completa guarigione del paziente. Attualmente gli investigatori stanno esaminando con massima attenzione i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata della zona per identificare i fuggitivi.

Il nuovo provvedimento contro il degrado

Questo recente fatto di cronaca si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la tutela dell’ordine pubblico, come evidenziato anche dalle ultime relazioni periodiche della Questura. Proprio per contrastare l’aumento degli episodi di microcriminalità e garantire una movida ordinata, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con fermezza attraverso una specifica ordinanza sindacale. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore lunedì primo giugno e resterà attivo fino al prossimo 31 ottobre, introducendo severe limitazioni alle attività commerciali e alla somministrazione di bevande nelle aree urbane più sensibili.

I divieti e le aree coinvolte dalle restrizioni

Le nuove disposizioni dell’ente locale si concentreranno principalmente su due macro-aree cittadine, individuate come i punti più critici del capoluogo, ovvero il centro storico e il quartiere della stazione di Fontivegge. Nello specifico, durante le ore notturne sarà vietata in modo categorico la vendita per asporto e il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine. Inoltre, all’interno del comparto di Fontivegge scatterà una misura ancora più restrittiva che proibirà qualunque forma di consumo di sostanze alcoliche all’aperto dalle ore 18:00 del pomeriggio fino alle 9:00 del mattino successivo. Le autorità locali hanno già predisposto un potenziamento dei pattugliamenti serali per verificare il rispetto delle regole e sanzionare i trasgressori.