WIVI il Parco 2026 celebra sport, natura, cultura a Ponte San Giovanni

Grande partecipazione al Parco Pascoletti

Ponte San Giovanni, 1 giugno 2026 – L’edizione 2026 di WIVI il Parco ha richiamato un pubblico numeroso al Parco Pascoletti di Ponte San Giovanni, trasformando l’area verde in un grande spazio dedicato al benessere, allo sport e alla socialità. La manifestazione, organizzata dalla Pro Ponte guidata da Antonello Palmerini, è stata realizzata grazie alla collaborazione delle attività commerciali del territorio e dei partner tecnici, tra cui e-ON e Lympha, presente con un impianto dimostrativo di ricariche fotovoltaiche per bici e monopattini. Fin dal mattino il parco si è animato con attività rivolte a tutte le età, confermando la vocazione dell’evento a promuovere uno stile di vita attivo e una fruizione partecipata degli spazi pubblici.

La giornata si è aperta con il risveglio muscolare guidato da Gemma e Virginia, seguito da una pedalata urbana che ha attraversato le vie di Ponte San Giovanni. In parallelo si sono svolte le sessioni di nordic walking curate dall’ASD dedicata al benessere e l’attività di plogging, che ha unito corsa leggera e raccolta dei rifiuti. Il programma mattutino si è concluso con un aperitivo offerto dalla Pro Ponte, momento conviviale che ha riunito partecipanti e volontari. Nel pomeriggio il parco si è popolato di famiglie e bambini grazie alle numerose attività proposte da associazioni e gruppi del territorio. Scout, realtà educative e centri culturali hanno organizzato laboratori, letture animate e giochi didattici. Grande successo anche per i giochi in legno del progetto Iogiocovunque e per il Ludobus, che ha portato nel parco attività itineranti pensate per stimolare creatività e socialità. Molto partecipata anche Pompieropoli, il percorso ludico curato dal Corpo dei Vigili del Fuoco che ha permesso ai più piccoli di sperimentare, in sicurezza, alcune semplici attività legate al mondo del soccorso. Spazio anche agli amici a quattro zampe con dimostrazioni di agility dog organizzate dall’associazione Zampe in Spalla.

Uno dei momenti più attesi della giornata è stata la premiazione del concorso “Velimna, gli Etruschi del Fiume – Scuole”, che ha visto la partecipazione di numerosi istituti del territorio. Nella sezione Arti figurative il primo premio è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Perugia 12, scuola primaria Mazzini, classe V A. Per la sezione Letteraria si è distinta la Direzione Didattica di Bastia Umbra, scuola primaria Don Bosco, classe V A. Nella sezione Video-Grafica il riconoscimento è andato all’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago, classe V A di Passignano sul Trasimeno. A tutte le classi partecipanti è stata attribuita una menzione speciale, mentre i premi principali hanno previsto buoni per materiale didattico del valore di 700 euro per ciascuna sezione.

Dopo la premiazione, WIVI il Parco ha proseguito con “Note al tramonto”, esibizione live del gruppo Il Maestro e le Serget, che ha accompagnato il pubblico verso la serata, come riporta il comunicato di Gino Goti. Al Teatro degli Etruschi si è poi esibita la Antonio Ballerano Live Band, con un repertorio che ha spaziato dallo swing italiano alla canzone d’autore. Lo spettacolo, offerto dalle attività commerciali di Ponte San Giovanni, ha raccolto applausi convinti e ha chiuso la manifestazione in un clima festoso. La giornata si è conclusa con un’offerta gastronomica curata dal gruppo cucina della Pro Ponte, che ha proposto grigliate, panini, pizza e sangria, contribuendo a rendere l’evento un momento di incontro e partecipazione per tutta la comunità.