Rissa a Ramazzano 29enne denunciato dalla Polizia di Perugia

Un uomo è finito in ospedale durante i festeggiamenti

I festeggiamenti per i Santi Patroni a Ramazzano, frazione del comune di Perugia, si sono trasformati in uno scenario di violenza urbana. Gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo umbro sono intervenuti d’urgenza nella località dopo aver ricevuto una segnalazione tempestiva tramite il Numero Unico di Emergenza Europeo.

L’intervento della Squadra Volante

La chiamata segnalava una violenta colluttazione in corso tra diverse persone nell’area dell’evento festivo. Al loro arrivo sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno trovato una situazione di forte tensione e hanno avviato immediatamente le procedure per placare gli animi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un ferito grave sul selciato

La situazione è apparsa subito critica a causa della presenza di un uomo a terra. Un cinquantatreenne, nato nel 1972, è stato infatti colpito con estrema violenza da un pugno alla testa durante i disordini. L’impatto improvviso ha causato la perdita di coscienza immediata della vittima, che è stramazzata al suolo davanti ai presenti. I sanitari hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I medici del nosocomio perugino hanno riscontrato lesioni personali gravi, ma fortunatamente l’uomo non si trova in pericolo di vita.

Le indagini e i provvedimenti

Le attività investigative sono scattate subito dopo il soccorso del ferito. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti alla festa e hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. L’analisi incrociata dei filmati e dei racconti ha permesso di identificare con precisione tutti i partecipanti ai disordini. Al termine degli accertamenti di rito, gli agenti hanno deferito cinque persone all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rissa. Tra i coinvolti figura un ventinovenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, che è stato denunciato anche per il reato di lesioni personali gravi in quanto ritenuto il responsabile del colpo che ha causato il svenimento del cinquantatreenne.