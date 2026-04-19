Diffamazione contro Luca Merli a Perugia professionista nei guai

L’ex assessore Luca Merli querela un utente attivo a Perugia

La Procura di Perugia ha formalmente concluso le indagini preliminari riguardanti una serie di attacchi digitali diretti all’ex assessore alla sicurezza Luca Merli. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Annamaria Greco, vede come protagonista un professionista locale accusato di aver superato i confini della critica politica per sfociare in una condotta penalmente rilevante. Al centro del fascicolo processuale ci sono centinaia di commenti pubblicati sulla bacheca Facebook dell’esponente politico, un tempo figura di spicco della giunta Romizi e attuale referente per Fratelli d’Italia.

Il caso giudiziario a Perugia

Le verifiche degli inquirenti si sono concentrate sulla natura sistematica dei messaggi. Merli, spesso soprannominato scherzosamente lo sceriffo per la sua costante presenza fisica accanto alle pattuglie della Polizia Locale nei quartieri più complessi, è diventato il bersaglio di un’offensiva telematica senza sosta. Gli attacchi non si sono limitati al dibattito sulle ordinanze o sulla gestione del territorio, ma avrebbero colpito la sfera personale e la reputazione dell’ex amministratore proprio nel momento in cui il suo mandato pubblico volgeva al termine.

La dinamica delle offese social

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la tempistica degli attacchi appare peculiare. La raffica di post sarebbe infatti aumentata di intensità subito dopo il cambio della guardia a Palazzo dei Priori, segnando il passaggio dall’amministrazione di centrodestra a quella guidata da Vittoria Ferdinandi. In questo contesto di mutamento politico, il profilo social di Merli è stato inondato di provocazioni riguardanti temi sensibili, come la commemorazione dei Martiri delle Foibe, e allusioni a presunte organizzazioni paramilitari o guardie pretoriane al servizio dell’ex assessore.

L’aspetto più critico della vicenda, che ha spinto la vittima a depositare un corposo dossier di screenshot, riguarda il coinvolgimento di familiari. In almeno un’occasione, l’accusato avrebbe menzionato il figlio di Merli, valicando quella linea rossa che separa il dissenso civile dall’aggressione verbale gratuita. Le espressioni utilizzate sono state ritenute dal magistrato idonee a ledere l’onore del destinatario, configurando l’ipotesi di reato di diffamazione aggravata dal mezzo della rete.

Verso l’udienza preliminare

La difesa del professionista perugino dovrà ora confrontarsi con le prove documentali raccolte durante la fase istruttoria. La Procura ha già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo che gli elementi acquisiti siano sufficienti per sostenere l’accusa in dibattimento. Il prossimo snodo cruciale è fissato per l’autunno, quando si aprirà l’udienza davanti al giudice per l’udienza pre dibattimentale.

L’episodio solleva nuovamente il tema della responsabilità individuale sulle piattaforme digitali. Quello che era iniziato come un confronto acceso su Fontivegge e sulla sicurezza urbana si è trasformato in una battaglia legale a colpi di carte bollate. La parte lesa ha ribadito la volontà di tutelare la propria immagine, sottolineando come il diritto di critica non possa mai tradursi in un assedio psicologico o in offese alla dignità personale e familiare dei rappresentanti delle istituzioni.