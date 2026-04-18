Ritrovato nel bosco anziano disperso grazie a ricerca mirata

Ritrovato ottantaseienne in una scarpata nei boschi di Nocera Umbra

Un’operazione di ricerca persona ha impegnato per ore le squadre di emergenza a Nocera Umbra, dove un uomo di 86 anni, affetto da diabete e altre fragilità, non aveva fatto ritorno dopo essersi avventurato nella zona sotto il Campanaccio per raccogliere asparagi. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno chiesto aiuto temendo un malore o una caduta nel fitto bosco che circonda l’area.

Ritrovamento nel bosco

Sul posto sono arrivate rapidamente diverse unità dei vigili del fuoco, coordinate dal Distaccamento di Gaifana, affiancate dalla squadra TAS specializzata in topografia applicata al soccorso e dall’UCL, il centro mobile di coordinamento. A supporto anche la squadra SAPR del Comando di Perugia, dotata di droni con termocamera, indispensabili per individuare tracce di calore nel buio del bosco.

Impiego dei cinofili e individuazione dell’uomo

La svolta è arrivata grazie alle unità cinofile dei vigili del fuoco provenienti dal Comando di Macerata, che hanno battuto metro dopo metro la vegetazione fitta e scoscesa. Intorno alle 23.30 uno dei cani ha segnalato una presenza in una zona particolarmente impervia, dove l’anziano era scivolato finendo in una scarpata. Era cosciente e apparentemente in condizioni stabili, ma impossibilitato a risalire autonomamente.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’uomo calandosi lungo il pendio e stabilizzandolo in attesa del recupero. Le operazioni sono risultate delicate per la conformazione del terreno, reso insidioso dall’oscurità e dalla vegetazione fitta che ostacolava i movimenti.

Recupero e affidamento ai sanitari

Il recupero è tuttora in corso, con le squadre impegnate a riportare l’anziano in un punto sicuro dove il personale del 118, già presente sul posto insieme ai carabinieri, potrà effettuare le prime valutazioni sanitarie. L’uomo, pur provato dalla lunga permanenza nel bosco, non presenta al momento segni evidenti di traumi gravi.

L’intervento, condotto con un coordinamento serrato tra tutte le componenti operative, conferma l’importanza della sinergia tra tecnologie avanzate, competenze specialistiche e unità cinofile, spesso decisive in scenari complessi come quelli dei boschi dell’Appennino umbro.

Le squadre rimarranno operative fino alla completa messa in sicurezza dell’anziano e alla conclusione delle procedure di recupero.