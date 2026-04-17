Ternana verso il fallimento ma il titolo sportivo resta vivo

Gol e spettacolo, Bayern batte Real 4-3 e vola in semifinale di Champions I bavaresi, vincenti anche all'andata dei quarti, se la vedranno con il Psg per l'accesso al match che vale il trofeo

Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di Champions Gli uomini di Arteta non si sbloccano ma superano il turno in Europa, ora la sfida all'Atletico Madrid

Webuild, Salini “Serve collaborazione istituzioni e imprese per Paese competitivo” MILANO (ITALPRESS) – “Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture che raggiungerà i 5,18 trilioni di dollari al 2030, è necessario rafforzare sempre più la collaborazione sistemica tra istituzioni, industria e accademia. E’ questa alleanza, più di ogni tecnologia, che trasforma un progetto in eredità per le future generazioni”. […]

Rapporto Stanford, Cina in testa per pubblicazioni e brevetti sull’IA LOS ANGELES (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è in testa a livello mondiale per numero di pubblicazioni sull’intelligenza artificiale (IA), numero di citazioni, produzione complessiva di brevetti e installazioni di robot industriali, secondo un rapporto diffuso ieri. Realizzato dall’Institute for Human-Centered AI della Stanford University, il rapporto AI Index 2026 monitora dal 2017 gli […]

Cybersecurity, nasce “NetShield Europe”, spin-off di Dahua Technology CINISELLO BALSAMO (MILANO) (ITALPRESS) – Dahua Technology Italy, branch italiana di Dahua Technology, società attiva a livello globale nello sviluppo di soluzioni e servizi video AIoT, annuncia la nascita di NetShield Europe, nuovo spin-off industriale e tecnologico focalizzato sull’evoluzione della cybersecurity applicata ai sistemi di videosorveglianza. L’iniziativa, spiega una nota della società, prende forma da […]

Italiano “Serve un Bologna coraggioso, nel calcio può succedere di tutto” Rossoblu' a Birmingham per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Aston Villa

Alla Milano Art Week torna BacteriArt4, progetto di Yakult Italia e NABA MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della Milano Art Week 2026 torna BacteriArt4, from invisible to visible, il progetto di Yakult Italia e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti che favorisce il dialogo tra divulgazione scientifica e arte. Con la quarta edizione del progetto, gli studenti-artisti trasformano il mondo invisibile della microbiologia – e il legame tra […]

Mattarella “I conflitti sconvolgono equilibri consolidati” ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario internazionale, segnato da conflitti che feriscono Europa e Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro. Le fondamenta della convivenza pacifica, già provata da crisi numerose, in diverse aree del mondo, sono oggi scosse ulteriormente nel profondo da atti […]

Cina, record di imprese partecipanti alla Fiera di Canton GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 139esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, ha aperto oggi i battenti nella città meridionale cinese di Guangzhou, attirando un numero record di oltre 32.000 imprese partecipanti. Il numero di aree espositive è salito a 179, con nove nuove sezioni dedicate ai dispositivi […]