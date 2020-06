Chiama o scrivi in redazione

Non rispondeva ai familiari, trovato morto dentro casa a Fontivegge

Preoccupazione oggi pomeriggio in via Sicilia a Perugia. Erano da poco passate le 15 quando uno spiegamento di forze è arrivato nel popoloso quartiere di Fontivegge. Polizia scientifica, due ambulanze del 118 e vigili del fuoco, tutti intorno a uno dei grandi palazzi che si vedono dalla stazione.

Area circoscritta e traffico quasi bloccato. Un uomo del 39 non rispondeva alle chiamate dei familiari che preoccupati hanno dato l’allarme alla polizia che a sua volta ha avvisato il 118 e vigili del fuoco.

Quest’ultimi appena giunti sul posto sono entrati dentro l’abitazione, ma hanno purtroppo trovato il corpo senza vita della persona. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo, che viveva da solo, molto probabilmente è deceduto per cause naturali.