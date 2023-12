Eroe a 14 anni, scout salva 2 persone da incendio in galleria

Emanuele, uno scout di 14 anni di Foligno, si è trasformato in un eroe la vigilia di Natale. Mentre viaggiava con la sua famiglia lungo la Statale 77 in direzione di Foligno, un incendio ha distrutto un’auto all’interno della galleria “Varano”, situata nel Comune di Serravalle di Chienti, in territorio marchigiano. L’incendio ha causato un denso fumo nero che ha avvolto l’area, rendendo difficile la visibilità.

In mezzo a questo caos, Emanuele ha notato due persone che cercavano di fuggire a piedi. Senza esitare, è sceso dall’auto, ha aiutato le due persone a salire a bordo e ha fornito loro dell’acqua, offrendo sollievo e conforto. Questo gesto di solidarietà riflette il motto degli scout “Estote parati”, che significa “siate pronti”. Emanuele ha dimostrato di essere pronto ad agire quando ha visto due persone in difficoltà, contribuendo a prevenire conseguenze potenzialmente più gravi.

Anche Luigi Petruzzellis – scrive Giovanni Camirri su il Messaggero di oggi -responsabile di Sistema Museo di Recanati, si è trovato coinvolto nel caos causato dall’incendio mentre stava tornando a Perugia dalla sua famiglia. Ha raccontato di aver imboccato la galleria e di aver visto del fumo. Pochi secondi dopo, la visibilità era completamente oscurata dal fumo denso. Nonostante le difficoltà, Luigi è riuscito a uscire dalla galleria grazie all’aiuto di un vigile del fuoco e è stato portato al pronto soccorso di Camerino.

L’incendio, che è stato causato da un’auto in transito in direzione Foligno, ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza della galleria, rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel. La Procura di Macerata aprirà un fascicolo per verificare eventuali responsabilità. Questo incidente ha messo in luce l’importanza della prontezza e del coraggio in situazioni di emergenza, come dimostrato dal giovane Emanuele.