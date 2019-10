Cercatore di funghi cade in un burrone, salvato, il “Drago” lo porta in ospedale

Un cercatore di funghi di 59 anni di Città di Castello è precipitato in un burrone. E’ avvenuto nel primo pomeriggio in località Arcalena nei pressi di Santa Maria Tiberina. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, 118 e Soccorso Alpino. A dare l’allarme lo stesso uomo dopo essere scivolato.

L’uomo ha riportato traumi agli arti. Purtroppo non è stato possibile utilizzare l’elisoccorso del 118 Icaro 02 chiamato in funzione, in quanto, come noto, la regione Umbria si avvale di un servizio di elisoccorso in comune con le Marche con base a Fabriano, ed a causa del sopraggiunto maltempo, il velivolo non ha potuto riprendere il volo. Ed è quindi intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco Drago che ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Le condizioni dell’uomo sono stazionarie in virtù dei traumi riportati, l’uomo stesso è rimasto cosciente dopo la caduta.