Blitz interforze in appartamenti affittati in modo abusivo a Perugia

Dei veri e propri “loculi” affittati in modo abusivo. Un blitz interforze oggi a Perugia tra Fontivegge e quartieri limitrofi. Le forze dell’ordine, in particolare, hanno fatto irruzione in alcuni appartamenti in via Lancellotti 30.

Il servizio vede impegnati gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, la Divisione Anticrimine, personale della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, della Polizia Scientifica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In particolare, le forze di polizia stanno svolgendo alcuni controlli, tra cui dei riscontri anagrafici su alcuni condomini della zona.