Controlli a Fontivegge, trovata una minore scappata da comunità

L’attività di controllo degli immobili, a seguito di esposti e segnalazioni di condomini e residenti delle zone di via del Macello, via Sicilia, via Campo di Marte, via del Lavoro via Birago e aree limitrofe, svolta congiuntamente dall’Ufficio Sicurezza Urbana e dal Reparto Decentramento Fontivegge della Polizia locale ha consentito di allontanare dal territorio nazionale un romeno, gravato da numerosi precedenti di polizia, che attenzionato in svariate circostanze non ha mai dimostrato di avere i requisiti per soggiornare regolarmente in Italia, non svolgendo una regolare attività lavorativa, non avendo disponibilità di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento, e non ottemperando a obblighi vari quali quello di iscriversi all’anagrafe.

Inoltre, nel corso delle ultime attività di controllo straordinario del territorio svolte congiuntamente al personale della locale Questura con particolare riferimento a verifiche sugli immobili, sono stati rintracciati due stranieri, di nazionalità nigeriana, clandestini, rispettivamente espulsi con ordine di lasciare il territorio mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con ordine di allontanarsi nei termini consentiti dalla normativa sugli stranieri.

Ed ancora nel corso del pattugliamento del quartiere di Fontivegge, martedì pomeriggio scorso, gli agenti della Polizia Locale hanno rintracciato una minorenne di origine rom, nota a seguito di attività di indagine disposta dal Tribunale dei Minori, appurando il suo reiterato allontanamento volontario dalla comunità educativa di collocazione. Presa in carico, previa sottoposizione a tampone Covid che risultava positivo, sentito il Pm di turno, la giovane veniva condotta in una struttura comunale deputata ad accogliere nell’immediato minorenni privi del supporto di una rete familiare.

“Vorrei ringraziare i componenti della polizia locale di Perugia e di tutte le forze dell’ordine che operano nella nostra città – sottolinea l’assessore alla sicurezza Luca Merli – per l’attenta e scrupolosa attività che giornalmente mettono in campo per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche in questi ultimi giorni l’impegno dei vari Corpi, in collaborazione tra loro, ha consentito di porre in essere alcune operazioni di contrasto alla criminalità e microcriminalità, confermando la loro costante attenzione per le problematiche del territorio”.