Chiama o scrivi in redazione

Anziano aggredito, denunciato ternano, ha un precedente da knock out gamer

Nel corso della serata di ieri, a conclusione delle attività investigative tese a chiarire la dinamica relativa al ferimento dell’uomo di 86 anni dello scorso 20 settembre in viale Cesare Battisti, i militari della Sezione Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri di Terni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per i reati di“lesioni personali” e di“omissione di soccorso”, un uomo ternano classe 1977, già noto alle Forze dell’ordine.

E’ stato lui a spintonare, nel centro di Terni senza motivo l’anziano pensionato facendolo cadere rovinosamente a terra per poi allontanarsi omettendo di prestargli soccorso.

Il prosieguo degli accertamenti ha consentito ai Carabinieri di appurare che il denunciato, lo scorso 9 agosto in via Mazzini, aveva, senza alcun motivo apparente, sferrato un pugno al volto di un 46nne ternano, causandogli lesioni personali.