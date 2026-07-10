Ddl caccia, Grifoni, appello per lupo tra tutela ambientale e scienza

La Francia batte anche il Marocco, è in semifinale Mbappe' sbaglia un rigore e poi sblocca la gara, Dembele' firma il 2-0: ora una fra Spagna e Belgio

Cina, stretta sulla caccia illegale agli uccelli e i reati contro fauna selvatica PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La polizia cinese ha avviato una campagna nazionale per contrastare i reati che mettono in pericolo gli uccelli e altri animali selvatici, con un’iniziativa volta a rafforzare la conservazione ecologica.In programma da giugno a dicembre, l’operazione prende di mira la caccia illegale, in particolare quella che coinvolge armi da fuoco e […]

Cina, prosegue la crescita dei veicoli a nuova energia PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) ha registrato una crescita costante nella prima metà del 2026, con produzione e vendite che hanno entrambe superato i 7 milioni di unità nel periodo, come mostrano oggi gli ultimi dati del settore.La produzione di NEV da gennaio a giugno ha raggiunto […]

Misurata Free Zone, la “porta dell’Africa” presentata alle imprese italiane ROMA (ITALPRESS) – Non solo una zona franca, ma “un ponte di collegamento” tra l’Africa e l’Europa. E’ questo l’ambizioso obiettivo che si pongono le autorità che gestiscono la Misurata free Zone in Libia. Un’opportunità per tutte le imprese italiane, secondo quanto è stato ribadito oggi all’evento di presentazione “Misurata Free Zone: la porta dell’Africa […]

Pogacar vince in solitaria la 6^ tappa e si riprende la maglia gialla GAVARNIE-GEDRE’ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar concede il bis e, dopo il successo di lunedì a Les Angles, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France 2026, la Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km. Lo sloveno, in una delle frazioni più attese di questa edizione, attacca ai -42 km e, di prepotenza, si riprende […]

Al via il Regolamento UE per i veicoli fuori uso, debutta il consorzio ELV Italia ROMA (ITALPRESS) – Il settore automotive europeo entra ufficialmente in una nuova fase. Con il via libera definitivo del Consiglio dell’Unione europea al nuovo Regolamento sui veicoli fuori uso (ELV), si conclude il percorso legislativo della riforma che ridefinisce l’intero ciclo di vita dei veicoli, introducendo nuovi criteri di progettazione circolare, obiettivi vincolanti per l’impiego […]

Obesità e cuore, la svolta italiana arriva sull’European Heart Journal MILANO (ITALPRESS) – L’Italia è il primo Paese al mondo ad aver riconosciuto per legge l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Una svolta storica che apre al nostro Paese la possibilità di raggiungere un altro primato: realizzare un modello assistenziale di riferimento in Europa, integrando finalmente la prevenzione cardiovascolare e la gestione dell’obesità in […]

Cina, gli scarti agricoli diventano biochar ad alto valore PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei ricercatori cinesi hanno sviluppato una tecnologia innovativa per la produzione efficiente e su larga scala di biochar da biomassa agricola e forestale, un risultato riconosciuto ufficialmente da un gruppo di esperti.La tecnologia, sviluppata dall’Istituto per l’ambiente del Centro scientifico nazionale integrato di Hefei dopo oltre un decennio di ricerche, consente […]

Migranti, Meloni “Con proposta sanzioni a trafficanti Ue va in direzione giusta” ROMA (ITALPRESS) – “Volevamo cambiare l’approccio europeo sull’immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. La proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. Colpire […]