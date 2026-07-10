Ddl caccia, Grifoni, appello per lupo tra tutela ambientale e scienza

Psicologa Joy Grifoni: difendere il predatore tutela ecosistemi!
L’attenzione sul futuro della fauna selvatica torna al centro del dibattito con le riflessioni della dottoressa Joy Grifoni, psicologa, che interviene sul tema del nuovo disegno di legge dedicato alla caccia e, in particolare, sulla gestione del lupo. Il suo contributo richiama l’importanza di affrontare le questioni ambientali attraverso un approccio fondato sulla conoscenza scientifica e sulla comprensione degli equilibri naturali, evitando di individuare negli animali selvatici la causa principale delle criticità che interessano il territorio.
Un dibattito che riguarda il ruolo del lupo
Secondo la dottoressa Joy Grifoni, ogni volta che emerge un problema legato all’ambiente o alla presenza della fauna selvatica, la risposta proposta tende spesso a concentrarsi sulla riduzione numerica di una determinata specie. In questo contesto il lupo rappresenta oggi il centro del confronto, ma viene posto l’interrogativo su quale possa essere, in futuro, la successiva specie destinata a essere indicata come responsabile delle difficoltà che interessano il rapporto tra uomo e natura.
La riflessione invita quindi a spostare l’attenzione dalle conseguenze alle cause che hanno modificato nel tempo gli ecosistemi, sottolineando come il tema richieda una valutazione complessiva delle trasformazioni avvenute sul territorio.
Gli equilibri naturali modificati dall’attività umana
Nel contributo viene evidenziato come gli ecosistemi siano stati progressivamente alterati da molteplici fattori. Tra questi vengono richiamati l’espansione urbana, la frammentazione degli habitat naturali, l’abbandono delle aree rurali e una gestione della fauna ritenuta non sempre lungimirante.
A questi elementi si aggiungono anche la presenza di fonti alimentari riconducibili alle attività umane, le discariche abusive e l’alimentazione volontaria degli animali selvatici, aspetti che possono incidere sui comportamenti delle specie e modificare i delicati equilibri esistenti tra uomo e ambiente.
La riflessione sottolinea come tali condizioni abbiano contribuito nel tempo a cambiare il funzionamento degli ecosistemi, rendendo necessario affrontare il tema con una prospettiva più ampia rispetto alla sola presenza del lupo.
Il ruolo del predatore negli ecosistemi
La dottoressa Joy Grifoni richiama inoltre il valore ecologico del lupo, descritto come un predatore fondamentale per il mantenimento della salute degli ecosistemi naturali. La sua presenza, secondo quanto evidenziato, contribuisce al controllo delle popolazioni di ungulati, in particolare degli esemplari più deboli o malati, favorendo così il mantenimento della biodiversità.
L’equilibrio tra le diverse specie viene indicato come uno degli elementi essenziali per garantire la conservazione degli habitat naturali, dei boschi e della ricchezza biologica che caratterizza il patrimonio ambientale.
Nel contributo viene quindi ribadito che la tutela del lupo rappresenta anche una forma di protezione dell’intero sistema naturale, dal quale dipendono numerosi processi ecologici.
Prevenzione e convivenza come strumenti prioritari
Tra gli aspetti messi in evidenza figura anche la necessità di intervenire sulle cause che possono favorire i conflitti tra attività umane e fauna selvatica. La riflessione richiama l’importanza della corretta gestione dei rifiuti, delle misure di prevenzione dei danni agli allevamenti, della salvaguardia degli habitat naturali e della promozione di una convivenza equilibrata con gli animali selvatici.
L’attenzione viene così orientata verso strumenti di prevenzione e gestione che possano contribuire a ridurre le criticità senza compromettere il patrimonio faunistico costruito attraverso decenni di politiche di conservazione.
Conservazione della biodiversità e responsabilità collettiva
Nelle conclusioni, la dottoressa Joy Grifoni sottolinea come le specie protette non rappresentino un ostacolo allo sviluppo, ma costituiscano un patrimonio condiviso da preservare. Il mantenimento della biodiversità viene descritto come un obiettivo che richiede responsabilità collettiva e rispetto degli equilibri naturali.
La riflessione si chiude con il richiamo alla necessità di affrontare il tema della gestione del lupo privilegiando il contributo della scienza, la tutela degli ecosistemi e una visione orientata al futuro, nella consapevolezza che la conservazione della fauna selvatica rappresenta una componente essenziale della salvaguardia dell’ambiente.
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