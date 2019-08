Rimpasto di giunta a Terni, il j’accuse della lista civica

Siamo costretti a prendere atto come ancora una volta la nostra civica, che ha attivamente contribuito alla vittoria di questa coalizione e all’elezione di questo sindaco, venga tenuta fuori dall’esecutivo. Un rimpasto di giunta che vede un sindaco Latini ormai nelle mani dei partiti, pressato dall’imminenza delle elezioni regionali e nazionali.

Una scelta questa maturata nel segreto degli incontri a porte chiuse, senza alcun coinvolgimento e di cui siamo venuti a conoscenza solo questa mattina.

L’impegno profuso in questi mesi dalla nostra lista civica viene nuovamente svilito ed umiliato.

Troppe volte abbiamo già mediato le nostre posizioni in un giusto rapporto di coalizione, per questo da domani ci sentiremo liberi di sostenere, anche in modo intransigente, solo le scelte che riterremo valide per la città. Abbiamo sempre rivendicato, perché lo riteniamo giusto, un ruolo nell’esecutivo, per contribuire concretamente alla realizzazione di quel progetto per la città in cui crediamo e del quale anche noi siamo autori.

Questa nuova esclusione è per noi intollerabile e diventa fonte di delusione e sfiducia. L’esclusione del civismo da questa giunta non è solo una nostra sconfitta politica, ma rappresenta una sconfitta per la città e le sue forze vive ad opera dei partiti sempre più chiusi in se stessi.

Dispiace per i tanti cittadini che sostenendoci hanno creduto che la nuova partitocrazia volesse veramente aprirsi alla città e alle sue forze più libere, meritevoli e capaci.

Con questo rimpasto riscontriamo il rischio di avere un sindaco non più rappresentativo di tutti i cittadini ma di una partitocrazia che intende imporsi con arroganza sulla città. A questo punto il nostro consigliere eletto si sentirà libero di essere ancor più vigile e critico nei confronti di qualsiasi iniziativa amministrativa, ormai libero dal vincolo di mandato che altri hanno tradito, giudicando di volta in volta quanto verrà proposto, nel solo ed esclusivo interesse della città.

Nel merito del rimpasto ci duole affermare che questo sembra premiare più i continui “sgomitate” interne che non reali competenze ed esigenze amministrative.

A caldo ci sentiamo traditi da logiche ed interessi di partito che sembrano imbrigliare e condizionare del primo cittadino. Scoraggiati umanamente e politicamente, ci sentiamo però ancora forti della nostra visione di città, delle nostre competenze e di un impegno e di una passione che non verrà mai meno nel ruolo che gli elettori ci hanno dato.

Lorenzo Bartolucci – Responsabile Lista Terni Civica

Giovanni Ceccotti – Responsabile Lista Terni Civica

Michele Rossi – Consigliere Terni Civica