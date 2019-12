La Lega di Matteo Salvini lancia il “No tax day”, sabato 14 dicembre

No tax day sabato 14 dicembre in Umbria, la Lega invita cittadini e associazioni di categoria Appuntamento ore 16 al Park Hotel di Ponte San Giovanni (Perugia)

Dal Veneto alla Sicilia, dal Molise alla Sardegna: sabato 14 dicembre in contemporanea in Umbria e in tutte le regioni d’Italia, la Lega di Matteo Salvini lancia il “No tax day”.

Una serie di iniziative ideate per dare voce ai cittadini e permettere a tutti di comprendere a pieno gli effetti devastati di una manovra finanziaria “lacrime e sangue” del Governo Conte di Pd-5 Stelle. In Umbria i Parlamentari della Lega vi aspettano al Park Hotel di Ponte San Giovanni (Perugia) a partire dalle ore 16.

L’invito è esteso a cittadini, privati imprenditori, artigiani, commercianti e alle associazioni di categoria che potranno intervenire nel dibattito e offrire il loro contributo.

“Il No tax day” rappresenta per la Lega l’occasione di spiegare nel dettaglio i contenuti di una manovra finanziaria inadeguata a rilanciare il paese, basata solo sull’aumento di tasse e balzelli, che penalizza il tessuto economico e imprenditoriale e colpisce le fasce più deboli – spiegano dalla Lega Umbria –. Non solo critica: parleremo infatti anche delle proposte della Lega per rilanciare l’Italia, mettendo in contrapposizione le due differenti idee di paese, tra chi vuole abbassare la testa in Europa di fronte a Germania e Francia e chi, come noi, vuole tornare ad essere protagonista nelle scelte che contano. Il Governo Pd-5Stelle non ha una visione di futuro ed è incapace di adottare scelte strategiche per il paese.

La volontà di adottare il MES è un esempio di come gli interessi degli italiani vengano messi in secondo piano rispetto a logiche sovranazionali dettate dalle banche e dai poteri forti.

Noi a tutto questo non ci stiamo – conclude la Lega Umbria – sabato 14 dicembre, insieme ai cittadini, alle forze imprenditoriali e alle associazioni di categoria del territorio, smaschereremo le scelleratezze della manovra finanziaria”.