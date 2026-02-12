Turismo: Narni porta Stifone e le Gole del Nera alla Bit 2026

Alla Bit di Milano presentato il modello rigenerativo del territorio umbro

La presenza di Narni alla Bit di Milano ha messo al centro turismo, rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni, con un’attenzione particolare alle Gole del Nera e al borgo di Stifone. All’interno del panel dedicato al turismo lento e attivo, il progetto di sviluppo dell’area è stato selezionato come buona pratica regionale, riconoscendo il percorso avviato negli ultimi anni per trasformare un luogo fragile in un modello di gestione sostenibile.

Dalle criticità all’eccellenza: il caso Gole del Nera

Nel corso dell’intervento intitolato “Le Gole del Nera dall’overtourism al turismo rigenerativo. Un modello circolare di valorizzazione dei beni comuni”, il sindaco Lorenzo Lucarelli e la vicepresidente della cooperativa di comunità Parco Gole del Nera, Linda Ottaviani, hanno illustrato il lavoro congiunto che ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini.

La rigenerazione del borgo di Stifone e la gestione condivisa delle Gole rappresentano oggi un esempio di come la tutela ambientale possa diventare motore di sviluppo economico sostenibile, fondato su turismo outdoor, responsabilità collettiva e cura del territorio.

Un progetto costruito insieme alla comunità

Il sindaco ha sottolineato come il percorso abbia trasformato un’area esposta al rischio di sovraffollamento in un laboratorio di buone pratiche, dove la fruizione è regolata, rispettosa e orientata alla qualità dell’esperienza. La cooperativa di comunità, nata per presidiare e valorizzare il sito, ha svolto un ruolo decisivo nel coordinare attività, servizi e iniziative di sensibilizzazione.

Turismo Bene Comune: un modello partecipato

Tra i progetti presentati alla Bit anche “Turismo Bene Comune”, un percorso di co-design che nel 2025 ha coinvolto operatori e operatrici della filiera turistico‑ricettiva locale. Guidati da una formatrice esperta di turismo esperienziale, i partecipanti hanno lavorato alla costruzione di una proposta immersiva capace di raccontare Narni attraverso storie, luoghi e pratiche condivise.

Il risultato è un’offerta turistica più consapevole, integrata e orientata alla sostenibilità, che valorizza competenze locali e rafforza il legame tra comunità e visitatori.

Narni protagonista nello stand della Regione Umbria

La città ha potuto contare su un desk dedicato all’interno dello stand regionale, occasione preziosa per presentare a pubblico e operatori le eccellenze culturali, naturalistiche e storiche del territorio. La partecipazione alla Bit ha permesso di consolidare relazioni, promuovere nuovi itinerari e rafforzare la visibilità di un modello di gestione che unisce tutela, innovazione e identità.

Narni conferma così la propria vocazione a laboratorio di turismo sostenibile, capace di trasformare i beni comuni in risorse condivise e in opportunità di crescita per l’intera comunità.