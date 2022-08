Vasto incendio sulla Firenze-Pisa-Livorno zona industriale interporto

Urbino Play Jazz Festival VIII° edizione, dal 1 al 7 agosto Dall’1 al 7 Agosto la musica jazz torna a popolare le vie della città rinascimentale. Una settimana di concerti, master class, laboratori, story telling e light art nel cuore della città, divisi fra Piazza Duca Federico, Via delle Arti e i cortili di Palazzo Ducale. Il 2 Agosto il festival si sposterà in Piazza del Papa a Sant’Angelo in Vado per una serata dedicata alla musica balcanica.Il programma organizzato dal Direttore Artistico Richi Conte, vedrà alternarsi sul palco grandi nomi e giovani talenti, in una settimana di concerti di cui solo alcuni previsti a pagamento come potrete verificare online sul sito o la pagina Facebook dell’associazione. Programma del Festival: MICO, 1 AGOSTO ORE 21.15 – URBINO / VIA DELLE ARTI INGRESSO LIBERO Michele Santoriello, in arte MiCO è compositore, bassista e produttore. Il 30 Aprile 2021 è uscito, per AbeatRecords, il suo album omonimo. Artista poliedrico che intreccia diversi spiriti, pensieri, forme e linguaggi musicali in un’unica direzione sonora e ritmica. Ispirato dal funk, stimolato dal nu jazz e dalla fusion, legato da un amore viscerale per il soul di Stevie Wonder, MiCO traduce in musica sensazioni, scenari e momenti di vita vissuta. Un album che racchiude tutto sé stesso e la propria ricerca umana, spirituale ed artistica impreziosito dall’apporto espressivo del campione internazionale della tromba, Fabrizio Bosso. Un disco godibile, da ascoltare e riascoltare, pieno di ritmo e pathos, ed allo stesso tempo fuori dai canoni tradizionali. Un disco che racchiude una summa di quanto le ultime decadi hanno saputo regalarci nei momenti migliori, riassumendo una dimensione di multiculturalità, di fusione di elementi e di sonorità. Michele Santoriello – bass / voice Davide Marini – Key / synth Massimo Valentini – Alto, soprano and baritone sax / voice Paolo Sorci – Guitar Matteo Salvatori – Percussion Christian Marini – Drum FEDERICO PASCUCCI, 2 AGOSTO ORE 21.15 – SANT’ANGELO IN VADO / PIAZZA DEL PAPA INGRESSO LIBERO Il concerto è un viaggio che ci trasporta dal jazz alla più coinvolgente musica dei Balcani. Maturato tra le scene di Roma, Siena, Lisbona e Amsterdam da sassofonista jazz, Federico Pascucci sviluppa una profonda ricerca e una ricca progettualità nel mondo sonoro del vicino Est, quello dei Balcani e dell’Asia Minore. Lavora negli anni alla costruzione di ponti tra i linguaggi attraverso una doppia produzione artistica e didattica. Nel 2019 fonda a Roma la Balkan Lab Orchestra, un ensemble e un laboratorio per divulgare la passione e lo studio dei linguaggi musicali dei Balcani dalla quale nasce e si sviluppa una vera e propria rete di artisti impegnati in queste sonorità, di cui una eccellente rappresentanza si esibisce in questo concerto. 3 AGOSTO, MASTERCLASS TRA DIDATTICA E ISTINTO. A CURA DI STEFANO BEDETTI, DALLE 10.30 ALLE 13.00 / DALLE 14.30 ALLE 18.30 – URBINO / VIA DELLE ARTI. Masterclass a cura di Stefano Bedetti aperta a tutti gli strumenti e cantanti. Il programma del corso affronta le problematiche legate all’improvvisazione in generale, applicata a qualsiasi genere musicale, cercando di fare emergere la parte istintiva e creativa che ogni musicista possiede, tentando così di cercare il giusto “equilibrio” tra “regole” e “libertà di espressione”. PER INFO E PRENOTAZIONI: urbinojazzclub@gmail.com Stefano Bedetti JAM SESSION NIGHT con STEFANO BEDETTI, 21:15 VIA DELLE ARTI-INGRESSO LIBERO Inizia a suonare il sassofono all’età di 14 anni. A 19 e già sulla scena internazionale grazie a Giulio Capiozzo che lo inserisce nello storico gruppo (del quale è batterista) “AREA”. Nello stesso anno, prende parte alla registrazione del disco “CHERNOBIL 7991” uno dei dischi più amati degli “AREA”. Inizia parallelamente, una delle sue più importanti collaborazioni a livello tournistico con il gruppo “JESTOFUNK” con il quale registra tre, tra i più famosi dischi della stessa band. Collaborazione che durerà quasi una decade, e che gli permetterà di calcare i palchi e i festivals jazz più importanti del mondo. Dal 2004 è il sassofonista del Marco Tamburini International Quintet, quintetto che vede la partecipazione di Billy Hart alla batteria e Cameron Brown al basso. Con lo stesso gruppo, registra 2 dischi “FRENICO” e “ISOLE”. Nel 2005 è Il vincitore del “PORSCHE GIOVANI & JAZZ” con il suo quartetto, (concorso per nuovi talenti indetto da Veneto Jazz), e nello stesso anno partecipa al festival di Cuba “HAVANA JAZZ PLAZA” invitato da Chucho Valdez. Nel 2007 esce il disco d’esordio come leader, “THE BRIGHT SIDE OF THE MOON” (questo il titolo dell’album) riceve ottime critiche da parte dei musicisti e giornalisti (da notare le recensioni uscite su “musica jazz” e “jazz it”) disco che riceve la nomination come “Best jazz album 2007” agli “Italian Jazz Awards”. Disco che porta inoltre le liner note di Fabrizio Bosso, il quale cita Stefano, come uno dei sassofonisti più interessanti degli ultimi anni. Nel 2009 si trasferisce a New York dove inizia a suonare in pianta stabile nel quartetto di Billy Hart, e dove da vita al suo trio con il quale suona da New York fino a Los Angeles. Trio composto da Victor Lewis alla batteria e Ed Howard al basso. Collabora inoltre con innumerevoli musicisti della scena internazionale Newyorkese, tra i quali: George Cables, Tony Scott, Billy Hart, Antonio Sanchez, Cameron Brown, DaveStryker, Billy Drummond, Barry Altschul, Ed Howard, George Garzone, Victor Lewis, Lenny White, John Patitucci, Adam Nussbaum, John Riley. Nella sua esperienza in Italia, ha avuto modo di suonare con moltissime stelle del nostro panorama jazzistico, tra i quali: Gianni Basso, Dado Moroni, Marco Tamburini, Giulio Capiozzo, Antonio Farao, Paolo Dalla Porta, Roberto Gatto, Dario DeIdda, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Flavio Boltro e molti altri. Luca Bragalini 4 AGOSTO, 18:15 – DALLA SCALA AD HARLEM, I SOGNI SINFONICI DI DUKE ELLINGTON. IL MUSICOLOGO LUCA BRAGALINI RACCONTA “THE DUKE” – PALAZZO DUCALE INGRESSO CON BIGLIETTO DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE (acquistabile dall’1 al 7 Agosto entro le ore 18:15). IN COLLABORAZIONE CON URBINO E LE CITTA’ DEL LIBRO Luca Bragalini, musicologo, ha avuto la prima cattedra di Storia della Jazz conseguita con procedura […]