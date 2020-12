Chiama o scrivi in redazione

Teorie negazioniste contro vaccino anticovid, sanzionato medico folignate

Un medico folignate di 60anni, che esercita in Piemonte, è stato multato da parte della Asl per le frasi negazioniste sul vaccino antinfluenzale che moltiplicherebbe gli effetti del Covid-19. Lo riporta oggi il Messaggero Umbria in un articolo a firma di Luca Benedetti.

Una multa da parte della Asl To4 (per cinque mesi stipendio tagliato del venti per cento), è un provvedimento disciplinare dell’Ordine dei medici di Macerata (dove è iscritto pur lavorando in Piemonte) che ha presentato anche un esposto alla procura della Repubblica maceratese.

Il medico aveva diffuso teorie negazioniste sul web, raccontando tutto in un video pubblicato su alcuni social network, poi eliminato. Secondo gli investigatori il medico avrebbe diffuso teorie allarmanti su un’ipotetica attivazione del Covid-19 da parte del vaccino antinfluenzale.