La regione della resilienza, in Umbria niente coronavirus, aggiornamento 27 febbraio

L’Umbria è negativa al coronavirus! Sono 17 le vittime in Italia a causa del Coronavirus (Covid-19), di cui 14 in Lombardia, 2 in Veneto e 1 in Emilia Romagna. 650 le persone contagiate e 45 i guariti. Le regioni positive sono 13, in tre di queste dove si sono verificati più contagi (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). Le altre regioni ne hanno di meno.

Sono positive la Liguria con 19 casi, la Sicilia con 4 casi, di cui due guariti, la Campania ne ha tre, il Lazio 3 (tutti guariti), in Piemonte 2 e 2 in Toscana. Un caso in Abruzzo, uno in Puglia e 1 in Trentino Alto Adige. Il cuore verde d’Italia (appunto, la nostra regione, l’Umbria è negativa). Non si sono verificati casi in Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, e Valle d’Aosta. Questi sono i dati dei bollettini ufficiali della Protezione Civile, aggiornati con le dichiarazioni dei presidenti delle regioni con casi di contagio. Ultimo aggiornamento è il 27 febbraio alle ore 20.