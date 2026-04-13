Furto furgone inseguimento e recupero refurtiva da 20mila

Colpo sventato tra Terni e Narni, fuga dei ladri nei campi

Intervento rapido della Polizia di Stato che ha permesso di recuperare un furgone rubato con all’interno refurtiva per un valore di circa 20mila euro, al termine di un inseguimento protrattosi per diversi chilometri tra l’Umbria e il Lazio.

Il fatto è avvenuto nelle prime ore della notte, quando una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in Strada di Pantano, a Terni, presso un’azienda locale colpita da un furto.

L’allarme e la fuga del mezzo

Intorno alle 4:40, gli agenti sono giunti sul posto a seguito della segnalazione. Durante il sopralluogo, è stata accertata l’asportazione di un furgone aziendale. Determinante si è rivelato il sistema GPS installato sul veicolo, che ha consentito di individuarne gli spostamenti in tempo reale.

Il mezzo risultava già in movimento e diretto verso Narni, circostanza che ha consentito agli operatori di avviare immediatamente le ricerche, coordinando le pattuglie sul territorio.

L’inseguimento sulla Flaminia e in autostrada

Poco dopo, il furgone è stato intercettato lungo la SS Flaminia. Ne è nato un inseguimento che si è protratto anche in autostrada, con direzione Roma. La manovra di fuga dei malviventi è proseguita fino all’altezza dell’uscita di Castelnuovo di Porto, dove la pressione degli agenti ha costretto i ladri ad abbandonare il veicolo.

La fuga a piedi e il recupero

Una volta fermato il mezzo, i responsabili si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Nonostante ciò, il tempestivo intervento ha consentito di recuperare integralmente la refurtiva.

All’interno del furgone erano infatti presenti beni sottratti poco prima dall’azienda, per un valore complessivo stimato in circa 20mila euro, successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Indagini in corso

Sono attualmente in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni. Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento utile, inclusi i percorsi effettuati dal mezzo e eventuali sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia del controllo del territorio e la rapidità di intervento delle forze dell’ordine, determinanti nel limitare i danni e recuperare la refurtiva.