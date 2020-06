Coronavirus, in Italia piccolo incremento, ma attuali positivi sotto 35mila

E’ di 235.278 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a domenica 7 giugno di 280 casi, quando si era registrata una crescita di 197. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 7 le Regioni con zero nuovi casi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

33.964 le vittime: sono 65 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 53 di domenica. I morti complessivi salgono così a 33.964. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 11 regioni senza vittime: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 166.584 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a domenica di 747. Domenica l’aumento era stato di 759.

Sono 283 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 4 meno di domenica. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.729, con un calo di 135 rispetto a domenica, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono per la prima volta dal 24 marzo sotto i trentamila – sono 29.718 – con un calo di 393 rispetto a domenica.

Sono 34.730 i malati di coronavirus in Italia, 532 meno di domenica, quando il calo era stato di 615.