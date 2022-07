Tutto pronto per la festa dei 20 anni di attività della Sir Volley!

Search for: Search Button

Definite dalla Cev le direttive del sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League. Nello specifico la massima federazione a livello continentale ha diramato le modalità del sorteggio della fase a gironi della manifestazione in programma il 16 settembre, definendo le cinque componenti di ognuna delle quattro urne dalle quali usciranno le cinque Pool di quattro squadre ciascuna. Suddivisione effettuata sulla base di quattro fasce create in base al ranking Cev con i Block Devils che, essendo una delle cinque teste di serie, sono stati inseriti in prima fascia.

In prima fascia e quindi teste di serie ci sono Cucine Lube Civitanova e Sir Sicoma Monini Perugia (Italia), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel (Polonia), Berlin Recycling Volleys (Germania).

In seconda fascia sono presenti Trentino Itas (Italia), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), VfB Friedrichshafen e Swd Powervolleys Düren (Germania), Knack Roeselare (Belgio).

In terza fascia troviamo Decospan Vt Menen (Belgio), Ziraat Bank Ankara e Halkbank Ankara (Turchia), Montpellier Volley Uc e Tours Vb (Francia).

In quarta fascia figurano Ach Volley Ljubljana (Slovenia), Cez Karlovarko (Repubblica Ceca), Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia) e le due formazioni che risulteranno vincitrici dei turni preliminari.