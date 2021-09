Thomas De Luca (M5S): “Coletto confonde Spoleto con Orvieto”

L’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, conosce a tal punto l’Umbria che riesce nella mirabile impresa di confondere Orvieto con Spoleto.

Rispondendo agli attacchi di un candidato sindaco che lamentava il ridimensionamento dell’ospedale di Spoleto nel nuovo Piano sanitario regionale, l’assessore venuto dal Veneto risponde piccato che si tratta di “cose non vere” perchè “non esiste e non è neanche esistito in passato un solo atto che preveda la chiusura del nosocomio della città della Rupe”. Non male assessore Coletto.

Però su una cosa siamo d’accordo con lei. Che rispetto al ridimensionamento della sanità pubblica in Umbria grazie al malgoverno della Lega, in effetti confondere una città o l’altra non fa affatto la differenza. Ci si azzecca sempre e comunque.