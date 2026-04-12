Politica ispira giovani nel cuore della citt àdi Perugia con Rosy Bindi

Rosy Bindi a Perugia dialoga con Bernard Dika su democrazia
Politica ispira – L’impegno civile torna al centro del dibattito in Umbria attraverso un dialogo che intreccia esperienza storica e nuove energie istituzionali. Presso il Sacro Cuore, la scuola di formazione ha ospitato una riflessione profonda sulla responsabilità collettiva, evidenziando come la militanza non sia soltanto una gestione del potere ma una missione di servizio.
Un confronto generazionale al Sacro Cuore
I rappresentanti locali hanno dato il via a una sessione di lavori finalizzata a ridisegnare i confini della cittadinanza attiva in un momento di forte disaffezione elettorale.
La centralità dei giovani nel sistema democratico
Il contributo dei nuovi protagonisti sociali è stato identificato come il motore indispensabile per una rinascita democratica. Non si tratta solo di includere i giovani nelle liste elettorali, ma di integrare la loro visione nelle decisioni strategiche che riguardano il territorio. La necessità di una partecipazione consapevole richiede percorsi formativi solidi che sappiano coniugare la teoria con la pratica amministrativa quotidiana, superando la logica della delega passiva per abbracciare un modello di protagonismo diffuso.
Valori universali e sfide del centrosinistra
Al centro della discussione è emersa con forza la tematica della pace, non intesa come concetto astratto ma come fondamento di ogni azione amministrativa e legislativa. La sfida per le forze progressiste risiede nella capacità di recuperare una credibilità solida agli occhi dei cittadini, agendo con coerenza e prossimità. Rafforzare il legame con le comunità locali significa ascoltare i bisogni reali e trasformarli in proposte concrete, ponendo la dignità umana e la giustizia sociale come pilastri di un nuovo patto tra istituzioni e società.
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