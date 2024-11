Pasquinelli invita gli elettori [Video] M5S a sostenere il Fronte del Dissenso

Pasquinelli invita gli elettori M5S a sostenere il Fronte del Dissenso

In una nota diffusa oggi, Moreno Pasquinelli, candidato alla Presidenza della Regione per il Fronte del Dissenso, si è rivolto agli elettori del Movimento Cinque Stelle, esprimendo forti critiche alle scelte politiche del partito e chiedendo un cambiamento di rotta.

Nel suo appello, Pasquinelli ha criticato l’alleanza tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico e l’invito, avanzato dal leader M5S Giuseppe Conte, a sostenere la candidatura della Proietti alle prossime elezioni regionali in Umbria. Pasquinelli ha sottolineato che, nonostante i Cinque Stelle possano essere determinanti per la vittoria della Proietti, non lo sono più sul piano politico, poiché sono diventati alleati subordinati del PD e dei “poteri forti”.

In riferimento alle parole di Conte, che ha dichiarato che il Movimento Cinque Stelle rappresenta una forza determinante per il cambiamento in Umbria, Pasquinelli ha ribadito che tale affermazione è infondata. “I Cinque Stelle erano il primo partito in Umbria, ma hanno perso nel tempo tre quarti dei loro elettori. Conte e il suo alleato in Umbria, Thomas De Luca, conoscono la ragione di questa sconfitta: hanno tradito con disonore le aspettative degli elettori e le promesse fatte agli italiani”, ha dichiarato Pasquinelli.

Secondo Pasquinelli, uno dei principali motivi del declino del Movimento è la sua costante mutabilità politica. In passato alleato di Salvini, il Movimento ha poi sposato la causa del PD, compromettendo le sue origini e la fiducia degli elettori. La gestione della pandemia durante il governo Conte, che ha introdotto l’obbligo vaccinale e il controverso “green pass”, è vista come un ulteriore punto di rottura con la base elettorale dei Cinque Stelle.

Nel concludere la sua nota, Pasquinelli ha lanciato un invito agli elettori che avevano riposto speranze nel cambiamento promesso dal Movimento. “Molti di voi hanno smesso di votare, altri sono stati sedotti dalla Meloni. Non arrendetevi! In queste elezioni regionali usate il cuore e la testa, votate per il Fronte del Dissenso, l’unica vera possibilità per capovolgere il sistema”, ha affermato Pasquinelli, cercando di rilanciare una proposta politica alternativa.