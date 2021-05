Lega Perugia incontra i residenti del quartiere di Fontivegge

La Lega Perugia prosegue la sua attività tra la gente, con un intenso sabato iniziato con i gazebo nelle piazze per la tutela del Made in Italy e un pomeriggio dedicato all’irrinunciabile attenzione per il territorio. L’assessore del Comune di Perugia Luca Merli e il capogruppo Lega a Palazzo dei Priori Lorenzo Mattioni sono stati circa due ore nella zona di Fontivegge per rispondere all’invito dei residenti, prendendo appunti per impegnarsi ad affrontare ulteriormente le perduranti criticità.

Mentre stavano parlando con i cittadini una pattuglia della polizia locale, impegnata in un controllo del territorio, infilandosi con l’auto tra le traverse più anguste ha allontanato una giovane che si apprestava all’esercizio della prostituzione in via Canali. Un episodio che conferma il costante pattugliamento della polizia locale nella zona di Fontivegge, fortemente voluta dalla Lega di Perugia.