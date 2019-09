Elezioni, Andrea Fora sarà capolista della Lista Bianconi per l’Umbria

«Ci siamo, partiamo! Ho accettato di guidare la lista del candidato Presidente Vincenzo Bianconi. Ci aspetta un lavoro inteso per far vincere le migliori energie dell’Umbria». E’ quanto scrive il Andrea Fora sulla sua pagina Facebook. Andrea Fora sarà Capolista della Lista Bianconi per l’Umbria – Patto Civico #energiapulita