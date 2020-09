Biblioteca delle Nuvole si sposta nello spazio di Binario 5

La Giunta comunale ha approvato oggi il trasferimento temporaneo della Biblioteca delle Nuvole, con la sua raccolta di fumetti che è la più grande in Italia e una delle più importanti in Europa, nello spazio attualmente occupato dal coworking Binario 5 in piazza Vittorio Veneto a Fontivegge.

La biblioteca, infatti, deve essere spostata dall’attuale sede, all’interno dell’Istituto Comprensivo 11 di via del Fosso per fare spazio a nuove aule per la primaria Pestalozzi, in vista della ripresa dell’attività didattica in totale sicurezza. Al contempo, nei giorni scorsi, il gestore del coworking ha chiesto al Comune la sospensione temporanea delle attività a causa della riduzione del servizio determinata dall’emergenza sanitaria Covid 19.

Il Comune, ritenendo che la riallocazione della Biblioteca delle Nuvole negli spazi di Binario 5 consenta comunque di mantenere vivo un presidio importante per il quartiere di Fontivegge, nel quale, peraltro, i protagonisti sono sempre i giovani, ha ritenuto opportuno procedere allo spostamento, in attesa della definitiva sistemazione della biblioteca stessa nello stabile dell’ex scalo merci, una volta terminati i lavori, venendo così incontro anche alle esigenze del coworking.