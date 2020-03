Previsioni meteo la nuova settimana esordisce con piogge e temporali

LUNEDI’ 2 MARZO Al Nord maltempo con piogge e rovesci diffusi, qualche temporale in Liguria e neve sulle Alpi dai 700-900m. Temperature stabili, massime tra 8 e 12, superiori in Romagna. Al Centro peggiora a partire dalla Toscana con piogge e temporali, più intensi nel pomeriggio sulle regioni tirreniche. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 14 e 18. Al Sud avvio di giornata stabile e asciutto; più nubi e qualche pioggia dalla sera su Molise, Campania e Basilicata. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22.

MARTEDI’ 3 MARZO Al Nord tempo in miglioramento sulle regioni di Nordovest, instabile con ancora qualche residuo rovescio su Emilia e Triveneto. Temperature in calo al Nordest, massime tra 9 e 14. Al Centro si rinnovano condizioni d’ instabilità atmosferica con acquazzoni sparsi e neve sull’ Appennino oltre i 1000-1200 m. Migliora dall’ alto Tirreno. Temperature in calo, massime tra 11 e 16. Al Sud annuvolamenti più compatti e insistenti sul Salento e lungo la fascia tirrenica, ivi con piogge. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

MERCOLEDI’ 4 MARZO Al Nord ampie schiarite sulle regioni di Nordovest, ancora nubi e qualche rovescio su Emilia e basso Veneto, in esaurimento. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14. Al Centro spiccata variabilità con ancora qualche residuo fenomeno su Sardegna, Appennino e versante adriatico. Migliora a partire da Ovest in serata. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Sud giornata instabile con nubi e rovesci, specie lungo il versante tirrenico e sulla Sicilia settentrionale Temperature in flessione, massime tra 12 e 16.

Temperature Italia: minime della notte e delle ore 14

3bmeteo.com comunica le temperature alle ore 14 e le minime della notte registrate in alcune località. Localita’ TH14 Tmin Agrigento 20 9 Alessandria 10 2 Ancona 15 11 Aosta 11 2 Arezzo 14 7 Ascoli Piceno 15 8 Asti 11 1 Avellino 16 6 Bari 18 10 Belluno 6 2 Benevento 18 7 Bergamo 9 3 Bologna 10 4 Bolzano 9 4 Brescia 9 5 Brindisi 18 10 Cagliari 20 11 Caltanissetta 21 8 Campobasso 14 7 Caserta 18 10 Catania 23 13 Catanzaro 17 9 Cesena 13 9 Como 10 4 Cosenza 23 8 Cremona 10 4 Crotone 18 11 Cuneo 11 3 Enna 17 6 Ferrara 10 7 Firenze 15 10 Foggia 15 6 Frosinone 15 8 Genova 11 9 Gorizia 10 7 Grosseto 15 9 Imperia 14 9 Isernia 13 7 L’ Aquila 14 2 La Spezia 13 11 Latina 15 10 Lecce 18 10 Lecco 9 4 Livorno 14 12 Lucca 14 9 Mantova 10 5 Massa 12 10 Matera 16 6 Messina 18 12 Milano 11 5 Modena 10 5 Monza 10 4 Napoli 17 11 Novara 10 4 Nuoro 16 8 Olbia 21 9 Oristano 18 9 Padova 9 5 Palermo 26 16 Parma 10 6 Pavia 10 3 Perugia 12 8 Pesaro 15 9 Pescara 18 8 Piacenza 10 6 Pisa 14 11 Pistoia 13 9 Pordenone 9 7 Potenza 14 6 Prato 13 10 Ragusa 19 10 Ravenna 12 5 Reggio Calabria 20 13 Reggio Emilia 10 5 Rimini 16 8 Roma 17 12 Salerno 17 11 Sassari 17 9 Savona 11 8 Siena 13 8 Siracusa 24 9 Taranto 17 9 Terni 15 10 Torino 12 4 Trapani 23 11 Trento 8 3 Treviso 9 6 Trieste 11 10 Udine 9 7 Varese 9 4 Venezia 9 7 Vercelli 11 2 Verona 9 6 Vicenza 9 3 Viterbo 13 8 (ANSA)