Donatella Porzi, presidente, ha convocato Assemblea legislativa umbra

La presidente Donatella Porzi ha convocato l’Assemblea legislativa dell’Umbria per martedì 6 novembre 2018, dalle ore 9,30. All’ordine del giorno: proposte di legge (testo unico sanità, manifestazioni storiche), atti amministrativi, interrogazioni “question time”, mozioni e proposte di risoluzione. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8 ) e sul sito istituzionale Alumbria.it

ATTI IN DISCUSSIONE INTERROGAZIONI “QUESTION TIME”:

“Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Umbria e Busitalia Sita Nord s.r.l. – affidamento diretto dei servizi alla società dal 2019 al dicembre 2034 – informazioni della Giunta regionale in merito ai dettagli del programma di investimenti proposto dalla società medesima e all’opportunità di non procedere a pubblica gara” – interrogano i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Giuseppe Chianella; “Tempistica relativa alla erogazione di contributi relativi alla legge “13/’89” (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)” – interrogano i consiglieri Giacomo Leonelli e Gianfranco Chiacchieroni (PD), risponde l’assessore Giuseppe Chianella

“Stato delle aree di sosta utilizzate dalle imprese a seguito dei lavori effettuati sulla linea ferroviaria ex Ferrovia centrale umbra (Fcu) – interrogano i consiglieri Valerio Mancini e Emanuele Fiorini (Lega) , risponde l’assessore Giuseppe Chianella “Chiarimento sull’intervento di dragaggio urgente dei fondali del Lago Trasimeno ed in particolare della darsena di Panicarola Di Castiglione del Lago” – interroga il consigliere Giacomo Leonelli (PD), risponde l’assessore Fernanda Cecchini “Impresa Pasta Julia di Spello – partecipazione al capitale della Regione mediante Gepafin – aggiornamenti in merito a crisi riportata dalla stampa e approfondimenti sulle operazioni societarie avvenute negli ultimi anni – tutela dell’occupazione e dell’investimento pubblico” –

interroga il consigliere Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Fabio Paparelli “Gravi carenze di personale e mancata assegnazione di risorse economiche negli ultimi cinque anni al servizio risorse idriche e rischio idraulico” – interroga il consigliere Sergio De Vincenzi (Misto Umbria Next), risponde l’assessore Fernanda Cecchini “Terni, prolungata assenza nella pianificazione: iperfrazionamento dell’industria dell’acciaio tra allarmanti conclusioni degli studi Sentieri – necessarie concentrazioni e ricollocazioni” interrogano i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Fabio Paparelli “

Scarichi di acque reflue industriali prodotte dalle attività di autolavaggio – intendimenti della giunta regionale al riguardo” interroga il consigliere Emanuele Fiorini (Lega), risponde l’assessore Fernanda Cecchini

“Chiarimenti riguardanti l’utilizzo dei contributi assegnati all’Azienda ospedaliera di Perugia a favore del centro di riferimento regionale per le persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica” – interroga il consigliere Marco Squarta (FdI), risponde l’assessore Luca Barberini “Ripresa dei lavori sulla SS 219 Pian d’Assino – stato di avanzamento e interventi di sicurezza stradale” – interroga il consigliere Andrea Smacchi (PD), risponde l’assessore Giuseppe Chianella

“Stato di avanzamento dei programmi di sviluppo rurale (Psr) e sviluppi della politica agricola regionale” – interroga il consigliere Gianfranco Chiacchieroni (PD), risponde l’assessore Fernanda Cecchini “Economia del futuro: quali contatti, azioni, investimenti con i giganti del digitale? – verso la dematerializzazione del lavoro” – interrogano i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Fabio Paparelli

PROPOSTE DI LEGGE

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni al testo unico in materia di sanità e servizi sociali (legge regionale “11/2015”) – relatore Attilio Solinas (presidente Terza Commissione) “Ulteriori modificazioni alla legge regionale ‘16/2009’ (disciplina delle manifestazioni storiche) – proposta di legge dei consiglieri DE VINCENZI (misto Umbria next), RICCI (misto – RP/IC), ROMETTI (SeR), SOLINAS (misto Mdp) E SQUARTA (FDI) – relatore Silvano Rometti ATTI AMMISTRATIVI “Regolamento interno di contabilità dell’Assemblea legislativa – abrogazione del regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale” – relatore Marco Vinicio Guasticchi (vicepresidente Assemblea legislativa) “Agenzia forestale regionale – programma di attività per l’anno 2018 (ART. 23 – COMMA 1 – LETT. B della legge regionale “18/2011”” – relatore Eros Brega (presidente Seconda Commissione)

MOZIONI E RISOLUZIONI

“Adozione di interventi da parte della Giunta regionale volti all’incentivazione dell’uso di sistemi di controllo all’interno degli asili – nido e delle scuole d’infanzia, delle Case di riposo per anziani e delle strutture socio–sanitarie per la cura di malati psichiatrici, presenti in Umbria” – mozione dei consiglieri Valerio Mancini e Emanuele Fiorini (Lega) “Obbligo di installazione di apparecchiature di videoregistrazione nelle strutture convenzionate con la regione Umbria ospitanti persone anziane, disabili o comunque potenzialmente soggette a maltrattamenti e violenze – interventi della Giunta regionale al riguardo” – mozione dei Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S)

“Impegno della Giunta regionale a rivedere la propria posizione favorevole all’ampliamento della discarica le crete di Orvieto” – mozione del consigliere Roberto Morroni (Fi) “Adozione di iniziative da parte della giunta regionale ai fini dell’introduzione presso gli enti pubblici della regione di un sistema di lettura di dati biometrici mediante parziale identificazione dell’impronta digitale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti in servizio” – mozione del consigliere Marco Squarta (FdI)

“Avvio della procedura per l’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e conseguente eliminazione della previsione di impianti per il trattamento termico sul territorio regionale” – mozione dei consiglieri Valerio Mancini e Emanuele Fiorini (Lega), Marco Squarta (FdI), Claudio Ricci (Misto RP/IC), Sergio De Vincenzi (Misito-UN) “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell’urgente emanazione di linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori” – mozione del consigliere Sergio De Vincenzi (Misto-UN)

“Produzione di rifiuti sanitari nella Regione Umbria – gestione dei soli rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo mediante processo di sterilizzazione al fine della riduzione dei quantitativi sottoposti a termodistruzione e relativi costi” – mozione dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S) “Impegno della Giunta regionale ad esentare le persone disabili dal pagamento annuale della licenza di pesca” – mozione dei consiglieri Valerio Mancini e Emanuele Fiorini (Lega) “Nuova linea ferroviaria alta velocità Torino – Lione – priorità non rinunciabile per l’Italia e l’Umbria” – mozione del consigliere Claudio Ricci (Misto-RP-IC)

“Abbattimento delle liste di attesa – impegno della giunta regionale ad individuare le risorse necessarie, al fine di attivare un servizio costante e continuativo di visite ambulatoriali ed esami diagnostici fino alle ore 24 nei giorni feriali e nei pomeriggi del sabato” – mozione del consigliere Marco Squarta (FdI) “Snellimento delle procedure per la ricostruzione post sisma – adozione di interventi, da parte della giunta regionale, ai fini dell’inserimento nel codice degli appalti della previsione di apposita sezione per la gestione delle emergenze” – mozione del consigliere Claudio Ricci (Misto RP-IC)

“Valorizzazione del ruolo delle strade dei sapori dell’Umbria – strade del vino e strada dell’olio dop dell’Umbria” – mozione del consigliere Gianfranco Chiacchieroni (PD) “Futuro dell’Aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia San Francesco di Assisi” – mozione del consigliere Giacomo Leonelli (PD) “Riconoscimento dell’area di crisi complessa a tutto il territorio della fascia appenninica” – mozione del consigliere Andrea Smacchi (PD) “Istituzione di un Centro interaziendale di epidemiologia” – proposta di risoluzione Terza Commissione – relatore consigliere Carla Casciari (PD) “Deliberazione della Giunta regionale n. 1429 del 05/12/2016 inerente: approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.a.n. – pesticidi)” – proposta di risoluzione Terza Commissione – relatore consigliere Attilio Solinas (presidente Terza Commissione).