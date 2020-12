Chiama o scrivi in redazione

Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni

L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 22 dicembre 2020, con inizio dei lavori alle ore 9.30. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata (question time), Documento di economia e finanza regionale 2021-2023, Autorizzazione all’Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2021, Piano regionale dell’offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria – anno scolastico 2021-2022. La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale youtube e sul sito istituzionale dell’Assemblea (Alumbria.it), dove saranno anche disponibili i lanci Acs sugli atti discussi, curati dall’Ufficio stampa di Palazzo Cesaroni.

QUESTION TIME “Intendimenti della Giunta sulla conversione della Rsa ‘Casa dell’amicizia A. Seppilli’ in struttura Covid e potenziamento del personale sanitario”, interroga Tommaso Bori (Pd) risponde l’assessore Luca Coletto. “Carenza di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario di alcuni ospedali umbri”, interroga Michele Bettarelli (Pd) risponde l’assessore Luca Coletto. “Razionalizzazione o potenziamento del trasporto pubblico in Umbria alla luce del mutato contesto”, interroga Vincenzo Bianconi (Misto) risponde l’assessore Enrico Melasecche. “Inattività e prospettive del Comitato etico umbro e dell’Osservatorio epidemiologico regionale”, interrogano Simona Meloni e Tommaso Bori (Pd) risponde l’assessore Luca Coletto.

“Parco nazionale della Cascata delle Marmore: bypass galleria ss209 e Valnerina come strada turistica”, interroga Thomas De Luca (M5S) risponde l’assessore Enrico Melasecche. “Azioni a favore del Ponte di Montemolino in Media Valle del Tevere”, interrogano Francesca Peppucci, Daniele Nicchi e Stefano Pastorelli (Lega) risponde l’assessore Enrico Melasecche. “Opportunità consentita nel ‘Decreto ristori’ che prevede la possibilità per Comuni e Regioni di stipulare convenzioni con titolari di taxi e noleggio con conducente al fine di integrare il trasporto pubblico locale”, interrogano Stefano Pastorelli e Paola Fioroni (Lega) risponde l’assessore Enrico Melasecche.

A SEGUIRE “Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021-2023 della Regione Umbria” relatore Daniele Nicchi (presidente Prima commissione). “Autorizzazione all’Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2021” relatore Daniele Nicchi (presidente Prima commissione). “Piano regionale dell’offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria – anno scolastico 2021-2022” relatore di maggioranza Eleonora Pace (presidente Terza commissione -FdI), relatore di minoranza Michele Bettarelli