Una scatola gigante di 25 cioccolatini apre Eurochocolate 2018 Venticinque deliziose praline in una maxi scatola di cioccolatini, tante quante gli anni di Eurochocolate che dal 23 ottobre del 1994 non smette di stupire il mondo intero, offrendo il meglio del golosissimo mondo del cioccolato: si è aperta con questa sorprendente novità la 25°edizione di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato, quest’anno dedicato ai festeggiamenti di un quarto di secolo di storia dell’evento che proseguirà a Perugia fino al 28 ottobre.

Una maxi scatola di cioccolatini di 5 metri contenente 25 prelibatezze assortite scolpite dallo scultore Andrea Gaspari e del peso di 25 chilogrammi l’una, realizzate con cioccolato bianco, al latte, gianduia e fondente è stata aperta da Eugenio Guarducci fondatore di Eurochocolate e Mauro Tiberti, ceo di ODStore Outlet dolciario.

“Avrei voluto vederli ancora insieme a noi a lavorare attorno a questo palco, a questo grande evento che per tantissimi anni hanno contribuito ad allestire con passione e professionalità. Dedico l’apertura della 25° edizione di Eurochocolate a Maurizio Malizia e Alessio Panbianco che purtroppo ci hanno prematuramente lasciato a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro”: così Eugenio Guarducci, Patron di Eurochocolate, ha dedicato l’apertura dell’edizione a due collaboratori recentemente scomparsi.

L’originale installazione in piazza IV Novembre, firmata ODStore, è stata costruita per ricordare che “Eurochocolate è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita!”. Tutti i giorni, dalle ore 9 alle 20 e il Sabato fino alle ore 23, grazie a un divertente gioco si potranno infatti ripercorrere le principali e sorprendenti attrazioni che hanno fatto la storia della manifestazione. Per i partecipanti golosi prodotti in omaggio firmati ODStore che potranno essere ritirati presso il Temporary Shop ospitato sotto le prestigiose Logge di Braccio.

All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

“Ringraziamo le tante persone che insieme ad Eugenio hanno dato vita negli anni a questa grande manifestazione; come sempre Eugenio Guarducci riesce a stupirci, quest’anno con la grande idea di una maxi scatola di cioccolatini e con un simpatico “choco” dell’oca; mi auguro sia una bella edizione anche per onorare questa importante ricorrenza. Eurochocolate – ha affermato il sindaco – è una manifestazione che noi perugini sentiamo come identitaria; la città e la sua storia sono legate al cioccolato che è uno dei principali elementi attrattori. La ripulitura delle Logge e di questi ambienti è un bellissimo intervento di riqualificazione realizzato da Eurochocolate ed è giusto che oggi vi sia un contenuto che rende giustizia al lavoro svolto. Il mio augurio a tutti i perugini e ai tantissimi visitatori – ha concluso il sindaco Romizi – è quello di trovare una città accogliente nella quale divertirsi e stare sereni, ritagliandosi con le proprie famiglie un momento di svago. Grazie a Eugenio e all’impegno di tutto lo staff di Eurochocolate”.

Siccome non esiste compleanno senza torta non poteva mancare la golosissima Torta di Compleanno offerta da ICAM, storico partner di Eurochocolate fin dall’edizione di esordio del lontano ottobre 1994. Tre piani di goloso cioccolato assaporati in attesa della grande festa del prossimo 23 ottobre (ore 11) in Piazza IV Novembre con lo special event Fai 25 con noi. Per l’occasione, tutti coloro che festeggeranno i 25 anni o le nozze d’argento sono invitati a scrivere a correvalanno@eurochocolate. com. A loro sarà dedicata la speciale maxi torta cioccolatosa e, insieme, spegneremo le 25 candeline.

Nel tradizionale press tour inaugurale con la stampa non poteva mancare una sosta alla scoperta di uno degli eventi speciali della 25esima edizione, la mostra fotografica dal titolo Le immagini che hanno fatto la storia. I suggestivi scatti di Simone Casetta, storico fotografo ufficiale della kermesse, hanno accompagnato con occhio attento l’evoluzione di Eurochocolate, sia a Perugia che nelle sue numerose trasferte nazionali e internazionali. Un’esclusiva esposizione che ripercorrerà i momenti più spettacolari e curiosi, impressi indelebilmente nella memoria degli organizzatori e dei fedelissimi. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dell’evento, dalle ore 10 alle 19, presso la Sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori, in Corso Vannucci 19.

Una tappa alla quale ha partecipato l’Ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Italia Alba Maria Cabral Peña Gomez che ha espresso il suo apprezzamento per la manifestazione: Eurochocolate infatti con la sezione World apre una finestra sul mondo dei paesi produttori di cacao per entrare nell’atmosfera di questi territori. “Un’importante occasione – ha detto l’Ambasciatrice – alla quale partecipiamo per la seconda volta e ogni Paese produttore non dovrebbe mai mancare per la qualità e la grandezza dell’evento”.

Il tour è quindi proseguito verso gli stand alla scoperta di GrattaCiok, per trasformare una barretta di delizioso cioccolato in tanti riccioli golosi decorando tutto ciò che suggerisce la fantasia: un invenzione del marchio ‘Costruttori di Dolcezze’, inconfondibile brand del fun chocolate; altra sosta alla scoperta delle novità del brand: Burger Ciok, per trasformare in cioccolato hamburger, spiedini e bistecche e Cioccolatondo: un dolcissimo disco di cioccolato artigianale di ottima qualità.

Dopo la visita agli stand in Piazza Italia la tappa immancabile ai Giardini Carducci che per l’occasione si sono trasformati ne L’Isola dei Golosi: fra cioccolatini, praline e barrette anche la tavoletta celebrativa dei 25 anni avvolta da una splendente carta d’argento!

Lo speciale anniversario d’argento di Eurochocolate 2018 è ufficialmente iniziato, si dia inizio alla festa!

