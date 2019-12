Tulli Acque Minerali e plastic tax iniziativa nazionale promossa da Mineracqua

di MIsa Grassi

Anche l’azienda umbra Tulli Acque Minerali srl aderirà all’iniziativa nazionale promossa da Mineracqua, la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente. Giovedì 5 dicembre, alla vigilia dell’incontro programmato dal Governo con le categorie, le imprese del settore incontreranno i lavoratori per informarli sull’impatto che la plastic tax avrà sul comparto.

L’incontro informativo tra i lavoratori e le direzioni aziendali avrà l’obiettivo di fare il punto su una misura che potrebbe generare pesanti ripercussioni industriali e occupazionali. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento diretto delle imprese associate a Mineracqua, rappresentative di un settore che conta circa 130 aziende (per oltre 250 marche) e impiega oltre 40 mila persone tra diretti e indiretti.

“Al momento – ha dichiarato Ettore Fortuna, Vicepresidente di Mineracqua – sembra che il Governo sia orientato a un ridimensionamento di questa tassa: si è parlato di 50 centesimi, anziché 1 Euro/chilo. Ma ribadiamo fermamente la nostra posizione, continuando a chiedere che le plastiche riciclabili al 100% come il Pet – utilizzato da tutta l’industria delle acque minerali naturali e di sorgente – in linea con la Direttiva Ue sulle plastiche, non vengano tassate. Escludere dalla nuova imposta la plastica riciclata e quella biodegradabile e compostabile è misura di per sé insignificante, poiché le cosiddette plastiche biodegradabili e compostabili non vengono né possono essere utilizzate per l’acqua minerale, per problematiche di sicurezza e per l’indisponibilità del materiale”.