Brunello Cucinelli ricavi in crescita 12,4% nei primi 9 mesi del 2024

Brunello Cucinelli ricavi – Brunello Cucinelli S.p.A. ha riportato risultati solidi per i primi nove mesi del 2024, confermando la propria posizione di rilievo nel settore del lusso mondiale. I ricavi hanno raggiunto 920,2 milioni di euro, segnando una crescita del +12,4% a cambi correnti e del +12,7% a cambi costanti rispetto al medesimo periodo del 2023. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 17 ottobre 2024, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come tali performance riflettano il forte posizionamento del brand nei mercati internazionali e il continuo apprezzamento dei clienti per lo stile e l’artigianalità delle collezioni.

Dati principali:

Ricavi totali : 920,2 milioni di euro , con una crescita del +12,4% .

: , con una crescita del . Americhe : incremento del +17,6% .

: incremento del . Europa : aumento del +8,0% .

: aumento del . Asia : crescita del +12,2% .

: crescita del . Canale Retail : incremento del +13,3% .

: incremento del . Canale Wholesale: crescita del +11,0%.

Il terzo trimestre si è concluso con un fatturato di 300 milioni di euro, in aumento del +9,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo, ha dichiarato che i risultati ottenuti sono frutto di un approccio che mira a rafforzare il legame con i clienti, attraverso una proposta di prodotti artigianali di alta qualità e un servizio personalizzato.

Risultati per aree geografiche:

Europa : 340,3 milioni di euro , con una crescita dell’ 8,0% rispetto ai primi 9 mesi del 2023 .

: , con una crescita dell’ rispetto ai primi . Americhe : 281,6 milioni di euro , con un aumento del 17,6% .

: , con un aumento del . Asia: 238,3 milioni di euro, in crescita del 12,2%.

Cucinelli ha espresso ottimismo per il futuro, confermando le previsioni di una crescita del 10% del fatturato per l’intero 2024. Le ottime vendite delle collezioni Autunno-Inverno 2024 e l’avvio promettente della campagna vendite per la stagione Primavera-Estate 2025 sono tra i fattori che contribuiscono a questa fiducia.

Settore del lusso e Capitalismo Umanistico:

Cucinelli ha ribadito il valore del suo modello di “capitalismo umanistico”, un principio che guida l’azienda nella gestione delle proprie attività, con un focus sulla sostenibilità e la valorizzazione dell’artigianato. La crescita delle vendite non è solo legata ai risultati finanziari, ma anche a un forte legame con i valori aziendali di rispetto per l’essere umano e per il lavoro.

Canali di vendita:

Retail : crescita del +13,3% nei primi nove mesi del 2024 , con un aumento a doppia cifra anche nel terzo trimestre.

: crescita del nei primi nove mesi del , con un aumento a doppia cifra anche nel terzo trimestre. Wholesale: incremento del +11,0%, trainato dalle spedizioni delle collezioni Autunno-Inverno 2024.

Focus sulle fragranze:

Nel settembre 2024, l’azienda ha presentato la sua seconda collezione di fragranze in collaborazione con EuroItalia. La nuova linea, denominata “Incanti Poetici”, comprende sei nuove fragranze, che si aggiungono alle due precedenti lanciate nel 2023. Queste fragranze, destinate al mercato del lusso, riflettono i valori di esclusività e artigianalità che caratterizzano il marchio Cucinelli.

“Cena della Gratitudine”:

Il 30 settembre 2024, presso la Borsa di Milano, si è tenuta la “Cena della Gratitudine”, un evento celebrativo per i 12 anni dalla quotazione in borsa del marchio, avvenuta nel 2012. L’evento ha riunito investitori, giornalisti, analisti e banchieri, con l’obiettivo di sottolineare il valore della quotazione per la crescita sostenibile dell’azienda. Durante la serata, Cucinelli ha ribadito l’importanza di un capitalismo equilibrato, invitando altre imprese a considerare la quotazione in borsa come un’opportunità di sviluppo.

Prospettive future:

Guardando avanti, Cucinelli ha espresso fiducia nelle prospettive del brand per il triennio 2024-2026, con l’obiettivo di continuare a crescere a un ritmo del 10% all’anno. Tale crescita sarà supportata dall’espansione della rete di boutique esclusive, da un canale wholesale ben distribuito e dall’elevata qualità dei prodotti.

Fattori chiave del successo:

Rete di boutique esclusive : continua evoluzione degli spazi di vendita in linea con i valori estetici del brand.

: continua evoluzione degli spazi di vendita in linea con i valori estetici del brand. Canale wholesale vitale : programmazione a lungo termine con i partner.

: programmazione a lungo termine con i partner. Distribuzione geografica equilibrata : bilanciamento tra Europa, Americhe e Asia.

: bilanciamento tra Europa, Americhe e Asia. Stile di comunicazione discreto : eventi artigianali che creano legami autentici con i clienti.

: eventi artigianali che creano legami autentici con i clienti. Bilanciamento tra collezioni Uomo e Donna : crescita coerente per entrambe le linee.

: crescita coerente per entrambe le linee. Categorie merceologiche: contributo sinergico di abbigliamento, accessori, profumi e occhiali.

In conclusione, i primi nove mesi del 2024 si confermano come un periodo di grande successo per Brunello Cucinelli, che, grazie a una strategia solida e a un posizionamento di mercato ben definito, guarda con fiducia al futuro, puntando a una crescita costante e sostenibile del proprio fatturato e profitti.