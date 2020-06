Chiama o scrivi in redazione

Violentata a 15 anni, lui ha molestato anche un’altra giovane

A

La 15enne violentata ha raccontato sotto choc quanto è accaduto. E’ stata dimessa dall’ospedale con una una prognosi di 40 giorni. Una violenza sessuale, certificata dai ginecologi del Santa Maria della Misericordia, difficile da dimenticare.

vrebbe molestato anche un’altra giovane, amica della 15 enne. E’ quanto emerge dalle prime indagini coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini. Un nome è un volto potrebbe già esserci. Gli investigatori sono vicini alla soluzione. Oggi ci sarà il sopralluogo sulla scena del crimine. E’ quanto riporta la carta stampata.

Lo stupro è avvenuto nel vicolo che da via delle Streghe – in pieno centro storico – porta a via della Sapienza.

Quattro amici, due ragazze e due ragazzi, raccontano ai carabinieri della compagnia di Perugia di essersi incontrati in Corso Vannucci e di aver raggiunto un bar e consumano alcolici. Erano circa le 22.

Nel locale entra un 19enne che non conoscono ma hanno amicizie comuni. Iniziano a parlare tra un bicchiere e l’altro. La 15enne esce con il ragazzo e fa una passeggiata con lui. La violenza è avvenuta in via Bontempi, nei pressi di piazza Danti

Si appartano, ma il quel vicolo buio e stretto tutto accade in un attimo. Lui torna nel bar e, stando alle testimonianze, tenta di mettere le mani addosso a un’amica della 15enne, che riesce a respingerlo.

Poco dopo arriva in lacrime la 15enne stuprata e racconta l’episodio. Sono gli amici a chiamare i carabinieri. Scatta l’allarme e arriva anche l’ambulanza. La 15enne viene soccorsa, gli amici vengono ascoltati dai militari che nel frattempo hanno acquisito le immagini delle telecamere: sia del centro, sia quelle a circuito chiuso del locale.