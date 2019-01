Sono stabili le condizioni di Leo Cenci, la Brigata Roma corre per lui

Sono stabili le condizioni di Leo Cenci, Giovanni Malagò e la Brigata Roma corrono per lui

“Questa mattina il nostro Leo avrebbe dovuto partecipare a Roma a “la corsa di Miguel” insieme al suo amico Giovanni Malagò e al loro gruppo “Brigata Roma”… visto che Leo non è potuto andare, gli altri hanno deciso di correre in suo onore indossando delle magliette con su scritto Avanti Tutta. Grazie a tutti per la vostra sensibilità e voglia di dimostrare affetto al nostro presidente, le cui condizioni sono sempre stabili”. E’ quanto scrive Avanti Tutta Onlus sulla pagina Facebook.